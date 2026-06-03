Les versions PS5 et PC de FF7 Rebirth célèbrent elles aussi le lancement de leurs cousines sur Switch 2 et Xbox Series avec une nouvelle mise à jour, disponible dès maintenant.

C’est le grand jour pour les joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 et Xbox Series. Resté confiné sur PS5, puis sur PC, FF7 Rebirth est désormais disponible sur l’ensemble des plateformes actuelles. Une étape supplémentaire dans la stratégie multiplateforme de Square Enix, qui cherche depuis plusieurs mois à réduire sa dépendance aux exclusivités, dans l’espoir d’élargir l’audience de ses licences principales. Les possesseurs d’une Xbox Series ou d’une Nintendo Switch 2 peuvent ainsi découvrir le vaste monde ouvert du second épisode de la trilogie, et sa pléthore de mini-jeux. Le jour de ce nouveau lancement marque également l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour les versions PS5 et PC de FF7 Rebirth, plus lourde que l’on ne l'aurait pensé.

Une nouvelle mise à jour pour FF7 Rebirth

Petite par ses patch notes, lourde par son poids. Comme lors de l’arrivée de FF7 Remake sur ses nouvelles plateformes, Square Enix harmonise l’expérience entre tous les joueurs en déployant la « Progression Simplifiée », sorte de God Mode personnalisable depuis les menus du jeu, sur les machines où FF7 Rebirth était déjà disponible. Les versions PS5 et PC ont ainsi reçu une mise à jour pesant respectivement environ 7 Go sur la console et plus de 70 Go sur Steam. Au-delà de ces nombreuses options de personnalisation de l’expérience, elle introduit surtout un nouveau mode de départ permettant d’entamer l’aventure au niveau 65 (le niveau max est toujours plafonné à 70) avec plusieurs matérias déjà poussées à leur niveau maximal et équipées.

La version PS5 profite également d’améliorations liées aux effets de lumière, quand celle sur PC accueille enfin le support de l’AMD FSR afin de stabiliser davantage l’image du jeu. Quant à la fameuse « Progression Simplifiée » arrivée dans FF7 Rebirth, elle permet d’activer à l’envi et sans contrainte les options suivantes depuis le menu « Aides de jeu », dans les réglages :

HP toujours au max

MP toujours au max

Jauge de Transcendance toujours au max

Jauge ATB toujours au max

Toujours 9999 points de dégâts

Toujours 9999 de dégâts (mini-jeux)

Jauge de synchronisation toujours au max

Exp x2 et PC x3

Apprentissage aisé des compétences d’armes

Meilleures récoltes de matériaux

Gils toujours au max

Objets de récupération toujours au max

Matérias au niveau max

Source : Square Enix