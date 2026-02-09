La trilogie FF7 Remake s'offrira un second souffle dans les prochains mois. L’exclusivité PlayStation aurait en effet pesé sur les résultats de Square Enix, au point d’inciter l’éditeur japonais à ajuster sa trajectoire vers une stratégie désormais pleinement multiplateforme. La licence Final Fantasy avait déjà amorcé un rapprochement timide avec l’écosystème Xbox, notamment via les sorties de FF14 et FF16, avant de faire le grand plongeon vers les deux machines jusque-là délaissées : la Xbox Series et la Nintendo Switch 2. Les deux consoles ont ainsi accueilli leurs propres versions de FF7 Remake à la fin du mois de janvier 2026. Une arrivée particulièrement remarquée sur la console hybride de Nintendo, tant Square Enix semble être parvenu à apprivoiser la machine.

La stratégie semble en tout cas porter ses fruits sur Nintendo, où le jeu s’est hissé en tête des ventes dématérialisées aussi bien avant qu’après son lancement. Naturellement, l’éditeur a vite accéléré la cadence. Square Enix a en effet confirmé l’arrivée de FF7 Rebirth sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series dès cet été. Comme pour le premier épisode, ces nouvelles versions s’accompagneront d’une mise à jour gratuite pour l’ensemble des joueurs.

Une mise à jour gratuite datée pour FF7 Rebirth

La trilogie Final Fantasy 7 Remake fera ainsi sa seconde incursion sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series à compter du 3 juin 2026. C’est également à cette date que Square Enix déploiera une nouvelle mise à jour gratuite pour l’ensemble des joueurs, toutes plateformes confondues. Une initiative qui s’inscrit dans la droite lignée de ce que l’éditeur avait déjà proposé avec les portages sortis en début d’année. Pour rappel, les versions Switch 2 et Xbox Series de FF7 Remake s’accompagnaient de nouveautés susceptibles de modifier considérablement l’expérience de jeu, avec l’introduction de paramètres de gameplay inspirés des traditionnels « god modes ».

Points de vie constamment au maximum, matéria immédiatement au niveau le plus élevé, gains d’expérience accélérés… Square Enix semble vouloir s’assurer que tous les joueurs, quels que soient leur profil ou leur niveau, puissent profiter de ses jeux dans de meilleures dispositions. C’est confirmé, FF7 Rebirth suivra la même trajectoire avec une mise à jour gratuite, qui inclura les paramètres suivants :

HP au max constants

MP au max constants

Jauge de limite toujours pleine

Jauge de synergie toujours au max

Dégâts maximaux constants

Jauge d’ATB toujours pleine

Dégâts maximaux dans les mini-jeux

XP x 2 et AP x3

Compétences d’armes faciles à obtenir

Plus de materia collectées

Gil au max

Objets de soin toujours au max

Niveau des materia au max

Le cas des trohées Platine

« Nous espérons que ces fonctionnalités aideront chaque joueur à profiter pleinement de l’aventure, selon son style de jeu », commente Naoki Hamaguchi sur ses réseaux sociaux à la suite de l’annonce, faite par ses soins. Tandis que l’ensemble des joueurs pourra ainsi aborder FF7 Rebirth dans des conditions plus adaptées à ses préférences, la communauté se déchire déjà autour d’une question récurrente : faut-il restreindre l’accès aux trophées pour celles et ceux qui utilisent ces aides ?

De nombreux chasseurs de trophées, ainsi que leurs équivalents sur les autres plateformes, estiment en effet que ces options amoindrissent la valeur d’un Platine obtenu sans assistance, quand d’autres jugent au contraire que la question est sans importance. Un débat loin d’être nouveau, mais quand on voit que certains chasseurs de trophée sont prêts à télécharger des jeux gratuits sans substance avec des dark Labubu générés par IA juste pour débloquer un Platine facilement, on se dit que Square Enix a aussi trouvé un moyen de faire du pied aux chasseurs de trophées, malgré le contenu gargantuesque de FF7 Rebirth.

Source : Naoki Hamaguchi