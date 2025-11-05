Square Enix n’est peut-être pas encore tout à fait prêt à annoncer FF7 Remake 3 en bonne et due forme pour l’instant, mais une chose est sûre : les fans de Final Fantasy ne sont pas en reste ces dernières semaines. À l’aube de l’arrivée de FF7 Remake Intergrade sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, les producteurs de la série ne manquent pas de se laisser aller à de nombreuses confessions, que ce soit sur ce qui nous attend dans le prochain opus ou pour l’après trilogie. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque FF7 Rebirth n’a pas dit non plus son dernier mot.

Une nouvelle mise à jour pour FF7 Rebirth

En effet, plusieurs mois après le lancement de la version 1.003 du jeu, Square Enix a procédé hier à une nouvelle mise à jour du titre sur PC, avec le déploiement de la version 1.004 sur Steam comme sur l’Epic Games Store. De quoi permettre aux développeurs d’améliorer la stabilité générale de FF7 Rebirth sur ces plateformes, donc, mais aussi de corriger un certain nombre de bugs et surtout, d’implémenter la prise en charge du DLSS Multi Frame Generation. Un ajout qui fera assurément plaisir à la communauté PC.

Pour ce qui est de la version PS5, aucun patch ne semble en revanche se profiler à l’horizon, même si les joueurs de FF7 Rebirth espèrent encore que certaines des améliorations incluses dans la version PC finissent par arriver sur la plateforme de Sony. Cela étant, à l’instar de FF7 Remake par exemple, peut-être faudra-t-il attendre l’arrivée du jeu sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 pour que cela finisse par se produire. Car comme révélé par Square Enix, il n’est désormais plus qu’une question de temps avant que cela n’arrive.

D’ailleurs, à en croire certains bruits de couloir, FF7 Rebirth devrait plus ou moins emboîter le pas à son aîné, dont la sortie est prévue pour le 22 janvier prochain sur ces plateformes. Si tout se passe comme prévu, les deux premiers volets de la trilogie devraient donc pouvoir être jouables sur l’ensemble des plateformes dès 2026. Quant à FF7 Remake 3, il faudra sans doute attendre encore un peu avant de le voir débarquer. Cela dit, FF7 Rebirth ayant été dévoilé deux ans après la sortie de FF7 Remake, nous pourrions en découvrir les premières images plus vite qu’on ne le pense.

Source : Square Enix