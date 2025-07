Alors que FF9 Remake est sur toutes les lèvres, Square Enix travaille d’arrache-pied sur la conclusion de sa trilogie de remakes à succès. FF7 Remake était lui aussi en son temps un doux fantasme de fans, espéré à chacun des événements majeurs. Cela fait maintenant quelques années qu’il est bien une réalité, avec deux épisodes à son actif. Le dernier en date, FF7 Rebirth est maintenant disponible sur PS5 et PC, lui qui avait la lourde tâche de réellement entamer la réinterprétation d’une œuvre érigée au rang de culte. Si la prise de risque du studio est loin de faire l'unanimité auprès des puristes, il est indéniable que la patte de Tetsuya Nomura est bien présente, avec beaucoup de questions et peu de réponses. Pas besoin d’attendre FF7 Remake 3 pour avoir quelques éclaircissements sur certains points ceci dit.

FF7 Rebirth Material Ultimania va enfin quitter le Japon

Pour tout fan de Final Fantasy qui se respecte, certains ouvrages officiels sont aussi sacrés qu’une bible. C’est le cas des livres Ultimania, qui regorgent d'anecdotes, de nouvelles informations provenant directement des créateurs et d’une vue d’ensemble sur les coulisses de leur développement. À titre d’exemple, celui de FF7 Remake avait laissé entrevoir certains éléments clés concernant Aerith, sur la direction qui serait prise pour les combats, tout en apportant des éclaircissements sur l’histoire et les personnages. L'encyclopédie avait même fait quelques révélations qui avaient fait couler beaucoup d’encre à l’époque. Naturellement, FF7 Rebirth a lui aussi eu le droit à son Material Ultimania en décembre dernier, avec quelques nouvelles informations des plus intéressantes. Seul problème : il n’a pas encore quitté le sol japonais, mais cela changera prochainement.

À l’occasion de l’Anime Expo, Square Enix a confirmé que FF7 Rebirth Material Ultimania serait commercialisé en Occident à partir de juillet 2026. Oui, c'est loin, mais cela permettra de patienter jusqu'à la révélation de FF7 Remake 3. Aucune information officielle n’a été communiquée pour l’instant en France. Mana Books devrait cependant se charger d’éditer et de traduire ce très bel ouvrage une nouvelle fois. Il faudra en revanche encore attendre une officialisation. L’encyclopédie sera donc l’occasion d’en apprendre davantage sur la vision des créateurs pour cet épisode, et d'avoir quelques explications sur certaines scènes majeures de FF7 Rebirth. Et oui, le sort d'Aerith y est bien évoqué, mais on ne vous en dira pas plus.









Aperçu de quelques pages de FF7 Rebirth Material Ultimania ©Square Enix

Source : Square Enix