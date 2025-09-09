En attendant le troisième et ultime chapitre de l'arc FF7 Remake a priori courant 2028, Square Enix n'en a pas encore terminé avec le premier volet et FF7 Rebirth. Le généralement bien informé NateTheHate s'est à ce propos récemment fendu d'une déclaration indiquant que le géant japonais entend en effet encore gâter deux nouvelles communautés de joueurs prochainement. Une annonce à ce sujet pourrait par ailleurs avoir lieu d'ici quelques jours, si l'on en croit d'autres rumeurs.

Deux nouveaux portages de FF7 Rebirth continuent de se Matéria-liser

Tandis que FF7 Remake, dans sa version Intergrade, arrive sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 dans les prochains mois, Square Enix poursuit sa stratégie multi-plateformes sur laquelle il s'est engagée depuis quelques temps. Ainsi, après le portage PC de FF7 Rebirth en début d'année, on savait d'avance que le géant japonais comptait porter ce second épisode de sa trilogie sur d'autres plateformes. Ce notamment pour sauver les meubles, après des chiffres de vente sur la seule PS5 visiblement pas à la hauteur de ses attentes.

Il n'est donc qu'une question de temps avant que FF7 Rebirth arrive sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 pour compléter sa matérialisation multi-plateformes. Même si on pouvait s'en douter, NateTheHate tiendrait de sources relativement fiables que ce portage sur les machines de Microsoft et Big N du second volet de la trilogie arriverait de son côté « courant 2026 ». Cette annonce du leaker réputé vient pour la petite histoire en réponse à un post sur le subreddit GamingLeaksAndRumours, dans laquelle SwitchForce, un autre leaker, indiquait que plusieurs gros jeux mystérieux apparaîtraient lors du prochain Nintendo Direct, à venir pour rappel a priori dans les prochains jours.

FF7 Rebirth serait ainsi pressenti comme un de ces fameux invités de marque à cette nouvelle grosse conférence de Big N. S'agissant de sa présence à l'événement et de la confirmation d'une fenêtre de sortie pour ses portages Xbox Series et Nintendo Switch 2, il faudra donc quoi qu'il en soit s'armer d'un peu de patience pour en avoir la pleine confirmation.

Source : Reddit