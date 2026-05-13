Tous les fans de RPG vous le diront : ce qui fait la beauté comme la force du genre, c’est incontestablement la diversité qu’il est capable d’offrir au travers de ses expériences. Le créateur de The Blood of Dawnwalker le soulignait très récemment encore, et il n’est d’ailleurs pas le seul, puisque c’est également un sujet sur lequel est revenu Naoki Hamaguchi, réalisateur de FF7 Remake et FF7 Rebirth. L’occasion pour lui, alors, de remettre une pièce sur Clair Obscur Expedition 33, dont il a indirectement vanté les mérites dans les colonnes de Game Informer.

Le directeur de FF7 Rebirth vante les combats de Clair Obscur

En effet, à une époque où même des licences emblématiques du JRPG comme Final Fantasy tendent à se tourner vers une action plus directe et instantanée, Hamaguchi souligne à quel point les jeux qui continuent d’opter pour un système de combat au tour par tour possèdent une véritable force. « Les jeux où l’on évalue la situation, où on réfléchit à ses coups et où l’on tire parti des décisions qu’on prend sont profondément universels et étroitement liés à la nature même de la pensée humaine » explique le réalisateur de FF7 Rebirth.

« Mais en même temps, il est aussi vrai que, lorsqu’on regarde du côté des jeunes joueurs, on constate qu’ils privilégient de plus en plus les expériences en temps réel dans les jeux. Je pense que c’est une génération qui est naturellement habituée à recevoir un retour immédiat dès qu’elle effectue une action ». Ce qui explique probablement pourquoi même Square Enix a décidé de faire des derniers Final Fantasy des expériences plus portées sur le temps réel, ce qui est loin de déplaire aux fans de FF7 Remake, FF7 Rebirth ou même FF16.

« Dans ce contexte, il était peut-être inévitable pour les jeux au tour par tour d’intégrer des prises de décision en temps réel par le biais d’éléments d’action pour gagner de l’importance » ajoute enfin Hamaguchi. « Je pense que cela reflète le désir des joueurs de concilier à la fois le plaisir de la stratégie et l’instantanéité de la réaction ». Difficile, alors, de ne pas y voir un gros clin d’œil envers Sandfall Interactive, qui a précisément opté pour cette approche avec Clair Obscur Expedition 33. Même si le jeu n’est pas directement cité par le réalisateur de FF7 Rebirth.

© Square Enix

Une future inspiration pour Square Enix ?

C’est d’ailleurs probablement ce qui explique pourquoi Clair Obscur Expedition 33 a su rencontrer un tel succès auprès du public, y compris parmi les joueurs n’étant pas du tout familiers avec les RPG au tour par tour habituellement. De quoi pousser Square Enix à adopter une approche similaire pour les futurs Final Fantasy ? Peut-être. En tout cas, la porte reste ouverte selon Hamaguchi, qui assure que « quand quelque chose fonctionne bien, [ils] réfléchissent sans cesse à la manière dont [ils] pourraient intégrer ces éléments dans [leur] prochain titre ».

Mais nul doute qu’il va falloir patienter encore un bon moment avant de s’en assurer. Car dans l’immédiat, toute l’attention du réalisateur de FF7 Rebirth se porte sur FF7 Remake 3, le dernier volet de la trilogie dont le développement semble progresser convenablement chez Square Enix. « Je l’ai déjà terminé plus de 40 fois ! » déclarait d’ailleurs dernièrement Hamaguchi, en assurant avoir hâte que les joueurs puissent enfin le découvrir leur tour. Reste plus qu’à savoir quand le jeu sera officiellement annoncé.

Source : Game Informer