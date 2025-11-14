On peut le dire, les dernières semaines auront été particulièrement réjouissantes pour les fans de Final Fantasy. En effet, Square Enix n’a peut-être pas encore officiellement levé le voile sur le successeur de FF7 Rebirth, mais cela n’a pas empêché ses créateurs de se laisser aller à de nombreuses confidences à son sujet, que ce soit sur son scénario ou son gameplay. Et à défaut de pouvoir nous en révéler davantage pour le moment, l’éditeur a tout de même annoncé une belle surprise qui fera assurément plaisir aux fans de Final Fantasy 7.

Un nouveau roman annoncé pour FF7 Rebirth

Oui, toujours désireux d’approfondir l’univers de la franchise de toutes les façons possibles, Square Enix vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’un nouveau roman dans l’univers de FF7 Rebirth : Dear Destiny. Écrit par Kazushige Nojima, celui-ci mettra alors notamment en scène deux des personnages préférés des joueurs, Tifa et Aerith, dans un récit se déroulant avant leur rencontre et les événements du jeu. Cloud, héros de FF7 Rebirth, sera toutefois également de la partie avec un arc s’intéressant à son passé en tant que soldat de la Shinra.

Prévu pour le 30 janvier 2026, Dear Destiny ne dispose pour l’heure que d’une sortie japonaise, où il sera proposé au tarif de 1 760 yens, soit environ 10 euros. Cela étant, il n’est pas impossible qu’une traduction française finisse par arriver, à l’instar du roman FF7 Remake : Traces of Two Pasts qui a vu le jour aux éditions Mana Books en 2022. Il faudra sans doute cependant faire preuve d’un peu de patience, puisqu’une bonne année avait alors passé entre la sortie japonaise et française de ce premier roman, dont Dear Destiny sera d’ailleurs la suite.

Pour les fans de FF7 Rebirth, cela représentera néanmoins un bon moyen de prolonger l’expérience en attendant l’arrivée de FF7 Remake 3, qui ne dispose pour l’heure d’aucune fenêtre de sortie. Mais qui sait, peut-être les Game Awards pourront-ils nous apporter les premières informations officielles à son sujet ? En attendant, Square Enix n’aura toutefois pas le temps de s’ennuyer, puisque l’éditeur se prépare désormais à élargir sa base de joueurs avec l’arrivée de FF7 Remake Intergrade sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026.

Source : Square Enix