FF7 Rebirth s’offre un second souffle à l’occasion de son lancement sur PC. Les joueurs ont répondu au rendez-vous et Square Enix avait prévu deux petits cadeaux pour eux. Dernière chance pour mettre la main dessus.

Alors que les équipes travaillent d’arrache-pied sur la conclusion de la trilogie, Square Enix va doucement et sûrement changer son fusil d’épaule. L’exclusivité PS5 ne suffit plus à compenser les coûts de développement, et il faut s’attendre à ce que les prochains jeux arrivent sur davantage de plateformes dès leur sortie. Si FF7 Rebirth a été un succès critique, cela ne s’est pas retranscrit dans les ventes. L’éditeur japonais s’est alors empressé de sortir une version PC de très bonne facture, avec une compatibilité Steam Deck en prime. Que demander de plus ? Et pourquoi des contenus gratuits pour célébrer ce second lancement ?

Des contenus gratuits pour FF7 Rebirth sur PC

Joueurs PS5, c’est le moment où on vous annonce que cette offre ne vous concerne pas directement, même s'il y a toujours moyen d'en profiter à votre façon. Pour l'heure, ce sont bien les PCistes qui sont dans le viseur de ce nouveau partenariat entre Square Enix et Amazon. Les deux géants proposent aux joueurs PC de FF7 Rebirth, ou ceux à en devenir, de récupérer quelques contenus gratuits. Cela passe comme souvent par les fameux Twitch Drops, qui permettent d’obtenir des cadeaux sans lever le petit doigt. Le concept est simple : vous regardez des streamers éligibles jouer au jeu et hop, au bout de quelques heures, voire minutes, vous repartez avec un petit quelque chose.

Jusqu’au 5 février 2025 à 20h, heure française, pour mettre la main sur ces Twitch Drops de FF7 Rebirth. Pour ce faire il vous suffit de regarder 30 minutes de stream au minimum pour récupérer :

Charme Mogrigri : accessoire qui augmente d'un certain taux le nombre de ressources extraites

: accessoire qui augmente d'un certain taux le nombre de ressources extraites Ensemble de survie : cette sélection d'objets, contenant par exemple des potions et des éthers, vous aidera dans votre aventure

Contenus gratuits à récupérer dans FF7 Rebirth ©Square Enix

On rappelle, pour nos amis de la sphère PlayStation, que ces deux contenus peuvent également être obtenus gratuitement. Il faudra pour ce faire, télécharger la démo de FF7 Rebirth et en transférer les données sur la version complète sur PS5. Il faudra être plus actifs que vos camarades sur PC, qui eux auront donc juste à faire tourner un stream en tâche de fond s’ils n’ont pas envie de s’embêter à regarder réellement la diffusion. Voici donc la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops de FF7 Rebirth :

Liez vos comptes Square Enix et Twitch

Regardez vos streamers favoris jouer à FF7 Rebirth sur PC pendant au moins 30 minutes pour obtenir l'intégralité des contenus Note : il faut que la personne qui streame ait la mention « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

pour obtenir l'intégralité des contenus Une fois les 30 minutes passées, vous recevrez une notification.

Rendez-vous sur la page inventaire des Drops. pour réclamer vos cadeaux.

Connectez-vous à votre compte Square Enix depuis la version PC de FF7 Rebirth pour recevoir les récompenses

Source : Twitch