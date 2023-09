FF7 Remake porte vraiment bien son nom. Au lieu de simplement adapter l'histoire originale de FF7 avec quelques variations, le jeu bouleverse complètement la trame scénaristique de l'époque. Sa fin déconcertante a immédiatement fait grandir l'intérêt des fans pour sa suite FF7 Rebirth, la deuxième partie de cette trilogie de remakes en trois épisodes. Même si nous avons eu droit à une bande-annonce du RPG lors du Summer Game Fest 2023, on ne sait toujours pas exactement quand FF7 Remake 2 débarquera sur PS5. C'est prévu pour début 2024, sans plus de précision. Alors qu'une annonce imminente était pressentie, ça pourrait finalement être la douche froide pour les joueurs...

FF7 Rebirth joue avec le cœur des joueurs

Il y a quelques jours, l'entreprise Best Buy ouvrait les précommandes de FF7 Rebirth sur son site Internet, contre toute attente. Chez les fans, l'espoir de voir Square Enix communiquer rapidement sur le jeu est donc logiquement né. Il risque de grandir encore un peu plus maintenant qu'Amazon et Target s'y mettent aussi en proposant FF7 Remake 2 au prix de 69,99 €. L'ouverture des précommandes sur trois plateformes différentes ne laisse presque aucune place au doute sur une prochaine annonce de Square Enix concernant FF7 Rebirth. Ça tombe bien, puisque le Tokyo Game Show se déroule du 21 au 24 septembre et que le studio a l'habitude de faire de grosses révélations pendant l'événement.

Malheureusement, la firme japonaise vient d'annoncer son line-up, et si Final Fantasy 7 : Ever Crisis, qui sort en septembre, ou encore FF16 auront bien droit à leur moment de gloire, FF7 Rebirth n'est pas du tout mentionné. Pour autant, l'espoir est encore permis. Square Enix pourrait très bien garder cette grosse surprise pour lui afin de mieux surprendre ses millions de fans. En plus, le studio a déjà fait des ajouts de dernière minute à son line-up par le passé, nous ne sommes donc pas à l'abri que cela se reproduise et que FF7 Remake 2 s'invite à l'événement. Si ce n'est pas le cas, il reste toujours une option : faire une apparition dans la prochaine conférence PS5. Selon le journaliste Jeff Grubb, un nouveau State of Play est imminent.

Une annonce sur Xbox avant la sortie de FF7 Remake 2 ?

En plus d'une éventuelle date de sortie, toute nouvelle information concernant FF7 Rebirth serait certainement bien accueillie par le public. Même si la bande-annonce du jeu dévoilée en juin était plutôt généreuse et permettait de se rendre compte de la direction audacieuse prise par Square Enix, les joueurs en veulent plus. Surtout que les leaks partagés dans la foulée de ce trailer par un insider plutôt fiable leur ont mis l'eau à la bouche. Il indiquait que Zack serait probablement jouable pendant une bonne partie de l'aventure et que la trame scénaristique de FF7 Rebirth serait encore plus éloignée de celle de l'œuvre originale que FF7 Remake.

Avant cela, les joueurs Xbox espèrent déjà pouvoir profiter de Final Fantasy 7 Remake, qui n'est disponible que sur PS5, PS4 et PC. Il y a quelques semaines, un post du compte brésilien de la marque américaine laissait penser que ce serait bientôt le cas, mais c'était une simple erreur. En revanche, Square Enix et Microsoft ont bien partagé leur volonté de commune de voir plus de jeux Final Fantasy sur Xbox, après l'annonce de l'arrivée de FF14 en 2024. En plus de cela, la firme de Redmond vient juste de recruter une ancienne de PlayStation, Mena Sato Kato, qui est désormais directrice des partenariats Xbox au Japon. À voir si l'embauche de cette personne conduira ou non à une bonne nouvelle, et qui sait, peut-être à un annonce avant la sortie de FF7 Remake 2.