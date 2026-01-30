Square Enix vient d'annoncer la sortie prochaine d'une toute nouvelle version de FF7 sur PC, avec des nouveautés qui devraient intéresser les fans. Et bonne nouvelle, elle sera gratuite pour beaucoup de monde.

Si Final Fantasy VII est évidemment sur toutes les lèvres depuis quelques années grâce à la trilogie FF7 Remake qui réimagine cet épisode emblématique, ce n'est pas d'elle dont on va parler aujourd'hui. Square Enix vient justement de publier une annonce qui concerne l'épisode original du jeu. Une nouvelle version devrait bientôt sortir 13 ans après, et elle sera proposée gratuitement pour beaucoup de joueurs.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les joueurs de FF7 sur PC

En plus de la trilogie FF7 Remake, il est en effet toujours possible de jouer à l'épisode original sur PC et consoles dans un portage sorti en 2013. Les joueurs PC étaient cependant les plus mal lotis, car la version disponible sur Steam comportait malheureusement pas mal de problèmes techniques malgré les indéniables qualités du jeu. Square Enix veut corriger le tir, et s'apprête en sortir une version améliorée sur Steam.

« Une nouvelle version de FINAL FANTASY VII va sortir sur Steam », peut-on lire dans un billet publié sur Steam. Celle-ci prendra la place de la version originale de FF7 ressortie en 2013, qui s'appellera désormais FINAL FANTASY VII – 2013 Edition. L'ancienne version ne sera donc plus disponible à la vente, mais les joueurs qui la possèdent déjà la conserveront dans leur bibliothèque Steam et profiteront de la mise à jour gratuite. Pour celles et ceux qui veulent l'acheter après la sortie de cette nouvelle version, elle portera simplement le nom FINAL FANTASY VII afin d'éviter toute confusion.

On ignore encore précisément ce que Square Enix souhaite corriger avec cette ressortie, qui n'a pas de date de sortie précise à l'heure actuelle. On sait simplement que les sauvegardes ne seront pas compatibles d'un jeu à l'autre. Elle pourrait être identique à celle déjà disponible sur consoles : moins de problèmes techniques, la possibilité d'être invincible ou d'activer une option pour passer tous les combats si on le désire. Cette décision permettrait donc d'uniformiser toutes les versions originales de FF7 entre le PC et les consoles. Et on ne va clairement pas se plaindre.