Pour beaucoup, Final Fantasy 7, c'est un RPG iconique de la PS1, un film, quelques spin-off sur PSP et PS2, et désormais une trilogie de remakes, dont la conclusion, FF7 Revelation est attendue au printemps 2027 sur consoles et PC. Ca, ce sont les grands projets Final Fantasy 7, ceux dont tout le monde se souvient. Puis il y a les autres, ceux qui ont eu la mauvaise idée de sortir sur un téléphone portable à une époque où personne ne pensait encore à leur préservation. C’est notamment le cas de Dirge of Cerberus - Lost Episode, un petit morceau de l’histoire de FF7 qui n’avait jamais aussi bien porté son nom jusqu'à aujourd’hui.

Il dépense 900 dollars pour sauver un jeu FF7 que tout le monde avait oublié

Lost Episode était en effet une sorte de chapitre intermédiaire de Dirge of Cerberus, le fameux jeu de la PS2 avec le charismatique Vincent Valentine pour vedette. Le spin-off n'était alors sorti que sur téléphone mobile au Japon et reprenait globalement le principe du shooter, dans un format plus épuré et surtout bien plus limité. Ce n'est pas franchement le jeu que l'on rêve d'ajouter à sa collection FF7, mais c'est surtout un morceau d'histoire qui risquait de disparaître. C'était sans compter sur un passionné de préservation. Comme le rapporte Time Extension, Yuvi, spécialiste de la sauvegarde des jeux mobiles, a pu récupérer le jeu grâce à Naoya Shinota, membre du groupe Keitai Wiki, qui connaissait une personne possédant encore une carte SD contenant les données du jeu.

Sauf que les cartes SD en question étaient chiffrées et que personne ne disposait de la partition nécessaire pour pouvoir récupérer les données et éviter au jeu une disparition certaine. C'est alors que Yuvi a entamé un véritable parcours du combattant pour sauver ce jeu FF7. Pour venir à bout de ce chiffrement, il a en effet dépensé plus de 900 dollars afin de développer un programme capable de l'aider à parvenir à ses fins et de mettre en place une ferme GPU pour retrouver la clé de déchiffrement dont il avait besoin.

Image de FF7 Dirge of Cerberus - Lost Episode

Une mission qui en valait chaque centime

Ça fait cher le jeu mobile que presque personne ne pouvait, ou même ne voudrait, lancer aujourd'hui. Mais pour ce fan passionné, ça reste une aubaine. « Je ne vais pas mentir en prétendant que c'était bon marché. Au total, cette entreprise pour sauver un seul jeu m'a coûté bien plus de 900 dollars, tout compris. Mais à mes yeux, ça valait largement le coup pour quelque chose que nous n'aurions peut-être jamais eu l'occasion de récupérer », explique-t-il. La passion n’a décidément pas de prix, même pour les petits spin-off confidentiels. FF7 Dirge of Cerberus - Lost Episode ne craint plus de sombrer dans les limbes de l’histoire, à l’aube du retour de Vincent Valentine, qui reviendra en tant que personnage jouable dans FF7 Revelation. Le timing ne pouvait pas mieux tomber.

Source : TimeExtension