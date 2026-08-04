FF7 Revelation souffre déjà d’une comparaison : il aura 5 fois moins de jobs que plusieurs jeux sortis il y a plus de 30 ans. Le réalisateur de la trilogie s’explique.

C’est une mécanique de gameplay que l’on ne s’attendait pas forcément à voir débarquer dans la trilogie de remake et pourtant. FF7 Revelation signera le retour du système de jobs dans un épisode principal de la franchise. La conclusion fera en effet de cette vieille tradition de la série l’un des piliers de son gameplay avec le système de FITS (Function Integrated Tactical Suitwear), des tenues qui modifieront directement les capacités et statistiques de Cloud, Tifa et le reste de la bande. Une nouveauté qui a cependant obligé Naoki Hamaguchi et son équipe à revoir sérieusement leurs ambitions à la baisse, notamment sur le nombre de jobs intégrés dans le jeu.

Pourquoi FF7 Revelation n'aura que 4 jobs ?

Dans une interview accordée à GamesRadar+ lors du Final Fantasy 14 Fan Festival de Berlin, le réalisateur de la trilogie a expliqué que le développement du système de job lui a remis une réalité en pleine face, celle que créer un jeu AAA aujourd'hui est devenu bien plus complexe qu'à l'époque. Et cette réalité s'accompagne d'un choix pris sous la contrainte technique : chaque personnage de FF7 Revelation n'aura que quatre FITS, soit quatre jobs différents.

Un chiffre qui peut paraître modeste au regard de l'héritage de la série. La comparaison est d'ailleurs frappante avec FF5, qui, il y a presque 34 ans, proposait déjà 22 jobs différents (26 même dans sa version GBA), quand Final Fantasy 3 avant lui en dénombrait 23. « Ça m'a de nouveau fait réaliser à quel point développer des jeux est difficile aujourd'hui. Quand on regarde certains des premiers Final Fantasy qui ont un système de jobs, on pouvait en mettre beaucoup », explique le réalisateur de FF7 Remake 3.

Mais à l’époque, il suffisait de changer un sprite et quelques animations pour créer une nouvelle classe. Aujourd’hui, chaque FITS appelle à un costume inédit, des animations spécifiques qui demandent bien plus de travail et un équilibrage complet à intégrer dans un système de combat déjà particulièrement riche. Aujourd’hui, vouloir proposer 20 ou 30 jobs dans un jeu solo est « irréaliste », résume le réalisateur de FF7 Revelation. « C’est même tout simplement d'une difficulté folle », sauf si l'on a affaire à un « jeu en service continu » qui ajoute du contenu « petit à petit », comme c'est le cas du MMORPG Final Fantasy 14.

Tifa en mage noir dans Final Fantasy 7 Remake 3 ©Square Enix

Quatre jobs par personnages pour plus de stratégie

Pour autant, le réalisateur de FF7 Revelation assure que la quantité n'a pas nui à la profondeur du gameplay, l'une des grandes forces de la trilogie. Chaque FITS correspondra en effet à un rôle très marqué, suffisamment, nous promet-on, pour pimenter les stratégies sans dénaturer l'identité des personnages. « Le système FITS propose quatre tenues différentes par personnage, et chacune correspond à un rôle assez bien défini. Au final, ça a beaucoup élargi l'éventail stratégique dans lequel les joueurs peuvent piocher, donc je pense que c'est vraiment un bon ajout au système de combat », explique Hamaguchi. « Même si on n'a que quatre FITS, on a beaucoup de personnages, donc ça a été un sacré travail. »

FF7 Revelation proposera en effet 8 personnages jouables. Cloud a déjà été aperçu en Guerrier, Tifa en Mage Noir et les autres membres de l’équipe auront eux aussi quatre spécialisations. Hamaguchi a cependant précisé qu’il ne sera pas possible de changer de job en plein combat. Pour mémoire, FF7 Revelation sera disponible au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Cloud en guerrier dans FF7 Remake 3 ©Square Enix

Source : Gamesradar