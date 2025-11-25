Après la grande annonce de la rentrée, une belle nouveauté débarque enfin dans ce jeu FF7 très apprécié des fans. Ce sera dispo sous peu et le trailer donne déjà envie.

La date est imminente, les images sont là. Pas encore de nouveau jeu à l'horizon pour Final Fantasy, mais qu'à cela ne tienne ! La franchise n'en oublie pas pour autant sa communauté. Au contraire, les équipes de Square Enix produisent régulièrement de nouveaux contenus à destination des fans. La preuve avec ce jeu gratuit FF7 qui compte plus de 11 millions de téléchargements.

Un crossover qui fait monter la tension dans FF7

Au mois de septembre dernier, Square Enix créait l'effervescence avec une annonce surprise pour FF7 Ever Crisis. Après avoir ravivé la flamme des joueurs de Dragon Quest Tact, le jeu mobile va s'offrir sous peu une nouvelle collaboration de haute volée. Cette fois, ce sera la franchise NieR qui sera au cœur des festivités.

Dès le 27 novembre prochain, FF7 Ever Crisis mettra en lumière l'une des figures les plus emblématiques du jeu de Yoko Taro, 2B, au travers d'un événement baptisé « Encounter in the City Ruins ». Celui-ci donnera lieu à un combat de boss contre l'héroïne androïde, évidemment inscrit dans le scénario du jeu.

De plus, cet événement imminent de FF7 Ever Crisis donnera lieu à tout un tas de récompenses pour les joueuses et les joueurs. Les personnages de de Tifa et Yuffie recevront chacune un skin thématique inspiré de l'univers de YoRHa. Des missions spéciales seront également accessibles, avec une compétence à débloquer, le « Whirling Ravager ». Ce sera l'occasion de manier votre arme avec autant de dextérité que 2B.

Une collaboration de prestige entre Ever Crisis et NieR

Ce crossover promet une fois de plus de marquer les joueuses et joueurs de FF7 Ever Crisis. Le jeu mobile disponible sur iOS, Android et même sur PC via Steam continue son expansion à un rythme régulier. Après plus de 11 millions de téléchargements à son actif, il peut se permettre des rencontres de choix avec des licences emblématiques du jeu vidéo, allant jusqu'à mettre un coup de projecteur sur NieR Automata pendant que les fans espèrent toujours un nouvel opus.