Toutes les bonnes choses ont une fin et ce, même lorsque tout le monde semble les apprécier visiblement. C'est un choc pour des milliers de joueurs encore actifs sur ce jeu gratuit tiré de l'univers de FF7. Square Enix vient d'en annoncer la fermeture et a même déjà donné une date de fin des services, c'est pour bientôt.

Square Enix met fin à ce FF7 gratuit et apprécié

C'est officiel, le free-to-play FF7 Ever Crisis fermera ses portes le 6 octobre 2026 à 23h00. Une fermeture qui se fera en douceur puisque le jeu restera parfaitement actif d'ici là, mais il n'est plus possible de le télécharger sur Steam à compte du 7 juin 2026. En parallèle à cette déclaration, la boutique en ligne ne proposera plus de Crystal Rouge, la monnaie premium qui permettait d'acheter tout un tas de choses en jeu. S'il n'y aura pas de nouveaux contenus développés, plusieurs nouveautés déjà prêtes et des évènements continueront d'être lancés durant les derniers mois de vie, de quoi vous laisser profiter encore un maximum de FF7 Ever Crisis avant son extinction.

Une lourde décision expliquée

Cette décision a été expliquée par des difficultés à maintenir la cadence, sans plus de précision. On suppose que si le jeu a pu atteindre près de 11 millions de joueurs, le nombre d'utilisateurs réguliers est en dessous des attentes. À l'heure où ces lignes sont écrites, ils ne sont que 500 en jeu sur Steam. C'est très peu, bien que la plateforme ne représente pas grand-chose face aux joueurs sur mobile, qui est assurément le support par excellence.

Il est aussi probable que le studio souhaite tout simplement en finir après avoir essoré FF7 jusqu'au bout. Une décision triste, mais prévisible selon certains fans qui ont multiplié les réactions sur les réseaux sociaux suite à l'annonce. D'ailleurs, beaucoup de joueur demande à ce que FF7 Ever Crisis devienne un vrai gros jeu solo sans microtransaction.

@FFVII_EC_EN @SquareEnix Please consider an offline version or a premium release for Ever Crisis. The story chapters (Sephiroth's youth & Before Crisis) are vital to FFVII lore and deserve to be preserved for the fans. #FF7EC #EverCrisisOffline — Luis DG (@ld_g) July 8, 2026

C'est fini pour Final Fantasy 7 Ever Crisis

Disponible depuis septembre 2023, Final Fantasy 7 Ever Crisis a rapidement su trouver sa place parmi les jeux gratuits sur mobile et sur PC, via Steam, depuis décembre 2023. Malgré une note globale mitigée sur la plateforme de Valve, principalement due à ses mécaniques gacha, celles et ceux qui se sont laissés transporter par ce FF7 Ever Crisis y sont restés scotchés. C'est d'autant plus vrai que le jeu offrait de vraies nouveautés narratives, avec notamment un chapitre sur le passé de Sephiroth. Le jeu proposait de vraies séquences narratives, des cinématiques et un peu de lore inédit pour venir étoffer l'univers de FF7. Mais après près de 3 années de bons et loyaux services, il est désormais temps de passer à autre chose.