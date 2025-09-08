Les fans de NieR ne s'attendaient sûrement pas à une telle annonce. Une belle surprise arrivera d'ici à la fin de l'année et ça devrait plaire à beaucoup de joueurs.

La licence NieR ne donne pas souvent de ses nouvelles. Pourtant très appréciées dans la sphère du gaming, elle reste une œuvre de niche qui se monte dans la discrétion. D'ailleurs, elle a plutôt fait des annonces surprises ces derniers temps auxquelles les fans n'auraient certainement pas pensé. Et cela continue avec un nouveau projet qui vient tout juste d'être révélé.

Une annonce complètement inattendue pour NieR

L'aura de la saga NieR est toujours aussi forte malgré l'absence d'un nouveau jeu. Nous avons encore pu nous en rendre compte au printemps dernier avec le lancement d'une série de concerts qui s'est étendue en Europe jusqu'à début juillet. Les fans ont répondu présent, désireux de redécouvrir les thèmes phares de la licence. Mais, ces derniers temps, ils ont largement l'occasion de profiter de leurs personnages favoris de manières surprenantes.

En effet, la licence NieR enchaîne les collaborations, toute aussi insolite que prestigieuses. The First Descendant, Stellar Blade et surtout Call of Duty Mobile : plus rien ne semble arrêter l'univers post-apocalyptique de PlatinumGames qui s'invite partout. Pourtant, chaque nouvelle annonce du genre est une vraie surprise. La preuve avec celle tombée pas plus tard que ce week-end.

NieR a fait une apparition à l'occasion d'un événement anniversaire au cours duquel nous n'aurions pas penser la retrouver. Il s'agissait du stream dédié au deux ans du jeu mobile Final Fantasy 7 Ever Crisis. Vous l'aurez compris, une nouvelle collaboration est sur le point de voir le jour, cette fois avec une autre célèbre licence de Square Enix.

Au mois de décembre 2025, FF7 Ever Crisis accueillera du contenu en l'honneur de plusieurs jeux de la licence NieR : Replicant, Re[in]carnation et Automata. Il sera avant tout question d'éléments cosmétiques, comme ce fut généralement le cas pour les précédentes collaborations. Cela dit, d'autres nouveautés en l'honneur de la licence serait aussi prévue pour le jeu mobile. Nous pouvons alors nous attendre à des missions ou événements thématiques. Les détails seront dévoilés prochainement, en amont de la sortie du crossover surprise.