Dans la saga des Final Fantasy, FF7 occupe une place de choix. Ce n'est pas pour rien que Square Enix a misé sur cet opus qui date pourtant de 1997 pour produire un gros remake en 3 parties. Mais le jeu a aussi fait des petits, notamment un jeu gratuit très apprécié. Celui-ci vient de recevoir un contenu que beaucoup voulaient voir depuis longtemps.

Un nouveau chapitre s'écrit pour FF7

En amont de la sortie de FF7 Rebirth, Square Enix avait autre chose à proposer aux fans du jeu d'origine pour patienter. D'abord, il y a eu le remaster de Crisis Core en 2022. Puis, en 2023, l'éditeur a créé la surprise avec un jeu mobile : Ever Crisis. Tout comme le précédent, celui-ci s'inscrit dans la lignée des spin-off du projet « Compilation of Final Fantasy VII » qui prolonge l'univers du titre original depuis 2004.

Proposé comme free-to-play, FF7 Ever Crisis a trouvé son public sur iOS, Android et PC (Steam). Ce n'est pas forcément le jeu le plus apprécié dans cet univers. Pour autant, il offre de belles aventures pour les fans et à su redorer son blason à travers le temps. Ainsi, il vous invite à revivre autrement plusieurs événements marquants tirés de la fameuse Compilation et du jeu de base.

Avec des mises à jour régulières, FF7 Ever Crisis offre en plus du contenu additionnel sur la durée. Une nouvelle est justement parue hier, mercredi 16 juillet. Elle ouvre ainsi la page du chapitre 9, intitulé « The Truth Revealed ». Apprêtez-vous à suivre Cloud et ses compagnons au cœur du labyrinthe du Temple des Anciens, avant de retrouver Aerith à la Capitale. L'aventure continue !

Bientôt la grande annonce pour Final Fantasy VII Remake 3 ?

La sortie du chapitre 9 de FF7 Ever Crisis devrait être bien accueilli par l'ensemble des fans du jeu. Outre les réactions au trailer, plutôt enjouées par ses thèmes musicaux et les événements à découvrir, c'est ce que pourrait sous-entendre à demi-mot cette sortie qui a de quoi enthousiasmer.

De fait, la sortie d'Ever Crisis est survenue un an seulement avant celle de FF7 Rebirth. Dès lors, certains commencent déjà à croiser les doigts pour avoir des nouvelles de la troisième partie du grand remake. Pour le moment, les nouvelles font seulement état d'un bon avancement du développement. Cela dit, des annonces pourraient bien advenir à la fin de l'année, pourquoi par pour l'anniversaire du jeu mobile justement ?