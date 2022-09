FF7 Crisis Core Reunion tient enfin sa date de sortie et il n'y aura pas attendre très longtemps. Une nouvelle vidéo de gameplay sur Switch a également été dévoilé.

On attendait l’annonce lors de la conférence de Square Enix au Tokyo Game Show, elle aura finalement été faite lors du Nintendo Direct. Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion a dévoilé sa date de sortie. Pas de surprise, le leak de Cdiscount avait tapé juste.

FF7 Crisis Core Reunion sortira le 13 décembre 2022 sur l’ensemble des plateformes, c’est officiel. Square Enix a annoncé la nouvelle lors de la dernière conférence de Nintendo avec des extraits de gameplay sur Switch à retrouver dans la vidéo ci-dessous. Contrairement à d’autres portages du genre, cette version devrait tenir la route graphiquement sur la console portable hybride. On n’attendra évidemment de l’avoir dans les mains avant d’émettre un réel jugement.

On rappelle que FF7 Crisis Core Reunion n’est ni un remake, ni un remaster. Il comprendra des graphismes HD complètement retravaillés, une bande originale remastérisée, une interface réinventée, un système de combat amélioré et une plus grande liberté de mouvement. Le spin-off, relié directement à FF7 Remake 2 prend place sept ans avant les événements de Final Fantasy VII. Les joueurs incarnent Zack, un SOLDAT de seconde classe, envoyé dans la capitale de Wutaï pour mettre fin à la résistance, mais rien ne se passera comme prévu.