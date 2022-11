C’est désormais devenu un véritable argument de vente à part entière, la résolution graphique et surtout, le framerate, sont sur toutes les lèvres. Dernièrement d’ailleurs, A Plague Tales Requiem et surtout Gotham Knights en ont pris pour leur grade en ayant choisi la voie des 30-40 fps sans mode graphiques supplémentaires, ce qui a profondément dégouté une bonne partie des joueurs. Et à l’heure où l’optimisation est un sujet brûlant, Square Enix souhaite mettre tout le monde d’accord avec Crisis Core FF7 Reunion.

Crisis Core Reunion optimisé aux petits oignons ?

Disponible dès le 13 décembre prochain, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sera publié sur toutes les consoles du marché et sur PC. Pour rassurer les joueurs, Square Enix a donc publié la liste des performances visées sur chaque support. Des optimisations au cas par cas qui devraient faire leur petit effet, reste en à voir si ces dernières seront tenues.

En tête, les consoles PS5 et Xbox Series X comptent afficher une résolution cible en 4K native à 60fps, ce qui assurerait au jeu une finesse et une fluidité optimale, digne de certains gros jeux actuels. tandis que la PS4 et la Xbox One se contenteront d’une 1080p à 30 fps. Les versions PS4 Pro et Xbox One X quant à elles pourront afficher de la 4K, certainement dynamique, à 30fps.

Enfin, la Switch misera sur de la 720p à 30fps. Les performances sur PC quant à elles dépendront surtout de votre matériel. Square Enix a d’ailleurs déjà partagé les configurations recommandées sur la page Steam du jeu et affirme également que les 120 fps seront pris en charge. La PS5 et la Xbox Series ne semblent d’ailleurs pas concernées par cette dernière option. L'éditeur n'a pas non plus parlé de modes graphiques différents sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, mais s'il assure déjà ce qu'il annonce, ce Crisis Core Reunion devrait satisfaire ses fans.