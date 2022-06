Ça aurait dû être la grosse surprise de la conférence Final Fantasy 7 mais elle a été gâchée quelques heures avant les festivités. L’insider le mieux renseigné sur le Summer Game Fest avait vendu la mèche à demis-mots : il y aura bien un FF7 Crisis Core Reunion.

FF7 Crisis Core Remastered officialisé

Entre quelques annonces sur les jeux mobiles, Square Enix a officialisé Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion. L’un des jeux phares de la PSP sorti en 2007 se refera donc une beauté sur PS5, PS4, Xbox Serie X, Xbox One, PC et même Nintendo Switch. Le portage comprendra tout ce qu’on attend d’un tel jeu : des graphismes améliorés, une résolution dans l’ère du temps et sans doute quelques autres changements qui seront annoncés ultérieurement.

FF7 Crisis Core Reunion sera disponible cet hiver. Pour rappel, le spin-off se déroule sept ans avant les événements de Final Fantasy 7. Les joueurs y incarnent Zack, un SOLDAT de seconde classe, qui est envoyé dans la capitale de Wutaï avec son mentor pour une mission visant à mettre un terme à la résistance. Tout ne se passera pas comme prévu et d’étranges créatures ressemblant à Genesis, un membre de Première classe du SOLDAT qui a disparu, surgissent de nulle part. Une aventure importante pour le lore de Final Fantasy 7 Remake puisqu’elle en dévoile davantage sur le passé de Cloud, Yuffie, Tifa, Sephiroth et surtout Aerith.