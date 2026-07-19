Vous êtes fans de Final Fantasy et rêvez de voir FF6 passer par la case remake un jour ? Dans ce cas, ce mod réalisé par un fan mérite assurément toute votre attention.

Dans la catégorie « nos fans ont du talent », le moddeur Conman est appelé à la barre. Tandis que l’annonce très récente de FF7 Revelation n’a pas manqué de faire vibrer la communauté Final Fantasy, la question des futurs remakes sur lesquels pourrait se pencher Square Enix à l’avenir se pose déjà très régulièrement auprès des fans. Et si un épisode comme FF9 est régulièrement cité, FF6 n’est pas en reste pour une partie de la communauté, qui rêverait de voir cet opus revenir sur le devant de la scène. Et grâce à Conman, c’est maintenant chose faite avec FF6 Tactics.

FF6 s’offre un remake sous forme de mod réalisé par un fan

Enfin, d’une certaine manière en tout cas. Car vous vous en doutez : produire un véritable remake d’un jeu comme FF6 prendrait assurément de nombreuses années à une équipe, et bien plus encore pour un seul homme. C’est pourquoi à la place, le moddeur a décidé de se pencher sur un mod dédié à Final Fantasy Tactics, qui transpose les combats de cet épisode très apprécié des fans dans les scénarios de FF6. Ici, pas de passage par des cartes du monde, de rencontres aléatoires ni même de boutique, mais juste ce que Conman appelle un « Battle Rush ».

Partant du principe que les fans de Final Fantasy connaissent déjà l’histoire de cet opus, le moddeur a en effet estimé qu’il serait plus intéressant de se contenter d’adapter les combats les plus mémorables de FF6, mais à la manière d'un jeu de stratégie. Pour ce faire, il a notamment intégré les personnages principaux de ce dernier au mod, tous jouables avec leurs propres particularités. Terra, par exemple, est une magicienne capable d’user d’une puissante magie, tandis que Locke est un grand voleur, et que Cyan maîtrise l’épée comme personne.

Outre l’arrivée des personnages phares de FF6, le mod comprend également une série de niveaux inédits, des sprites entièrement retravaillés et certains des morceaux les plus iconiques du jeu, modifiés dans le style de Final Fantasy Tactics. Un travail colossal, donc, qui aura mine de rien nécessité plus de trois ans d’efforts continus de la part de Conman, mais qui devrait assurément faire le bonheur des fans de FF6 comme de Final Fantasy Tactics. En sachant que, précisons-le quand même, le mod est basé sur la version PS1 de ce dernier, et non sa version remastérisée sortie fin 2025.

C’est maintenant disponible au téléchargement

Et la meilleure nouvelle dans tout cela ? FF6 Tactics est maintenant disponible au téléchargement sur les forums de Final Fantasy Hacktics, où Conman partage tout le nécessaire pour pouvoir en profiter sur PC tout en bénéficiant des dernières mises à jour. Car le 7 juillet dernier, le créateur a déployé le patch « World of Ruin Beta », qui inclut le combat final contre Kefka, dieu de la magie, aux côtés d’autres nouveautés. De quoi permettre de patienter comme il se doit en attendant les futures sorties de Square Enix que sont FF7 Revelation et Final Fantasy Resonance.

Source : Final Fantasy Hackticks