Fantasian Neo Dimension, la version console (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) et PC, est sorti le 5 décembre 2024, après avoir été lancé en exclusivité sur l'App Store sous le nom de Fantasian. Ce RPG est peut-être passé sous votre radar, et pourtant, il mérite au moins votre curiosité et surtout celle des fans de Final Fantasy. Aux commandes, on retrouve en effet l'un des papas de la franchise de Square Enix, Hironobu Sakaguchi, ainsi que le non moins célèbre compositeur Nobuo Uematsu. La majorité de l'équipe de Fantasian Neo Dimension reviendra avec un jeu qui s'inscrira dans l'héritage laissé par FF6.

Un « nouveau jeu FF6 » pour le créateur de Final Fantasy

L'illustre Hironobu Sakaguchi n'est pas prêt pour la retraite. Après Fantasian Neo Dimension, lui et son équipe travaillent sur un nouveau projet qui, selon les mots du créateur, sera en quelque sorte un successeur spirituel à l'un de ses jeux cultes : FF6. « Je travaille actuellement sur un nouveau projet avec la même équipe que celle qui a travaillé sur Fantasian Neo Dimension. Il s'agira d'un jeu qui aura un style similaire à mes précédents travaux, et qui pourra être un successeur de FF6 dans le bon sens du terme. Notre but est de créer quelque chose de familier mais de nouveau en même temps. Ce sera la deuxième partie de mon adieu à Final Fantasy 6 ». Une excellente nouvelle pour des millions de fans de cet épisode, et du créateur Hironobu Sakaguchi.

D'ici la sortie du nouveau jeu d'Hironobu Sakaguchi, on rappelle que FF6 est revenu sur le devant de la scène grâce à la compilation de Square Enix Final Fantasy I-VI Pixel Remastered Collection. Une collection qui comprend des versions remasterisées de FF1 à FF6. Si vous êtes passés à côté, une version physique de Final Fantasy Pixel Remaster est sorti l'année dernière.

