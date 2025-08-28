L’idée d’un remake de Final Fantasy 6 enthousiasme les fans, et une nouveauté récente leur donne enfin un aperçu de ce fantasme. De quoi faire tourner les têtes.

Depuis des années, une partie de la communauté rêve de voir FF6 Remake bénéficier d’un véritable remake en HD-2D, à l’image de Live A Live ou du futur Dragon Quest 3. Square Enix vient de lever le voile sur une nouvelle vidéo qui va sans doute faire parler : oui, Final Fantasy 6 apparaît enfin sous cette esthétique moderne, mais uniquement dans le cadre d’une collaboration spéciale avec Octopath Traveler: Champions of the Continent.

Une collaboration qui fait illusion pour FF6 Remake

La bande-annonce dévoile plusieurs personnages cultes de Final Fantasy 6 réimaginés dans le style HD-2D : Terra, Locke, Edgar ou encore Mog. Tous débarquent dans le gacha mobile de la licence Octopath Traveler, aux côtés des héros de ce RPG déjà bien installé au Japon. De quoi faire vibrer la fibre nostalgique des fans, mais aussi créer une petite frustration : ce n’est pas un remake, juste un événement temporaire. En d’autres termes, les joueurs vont pouvoir goûter à ce que donnerait un FF6 Remake moderne, mais seulement à travers un contenu bonus, intégré à un jeu mobile dont le rythme de sortie diffère selon les régions.

Ce choix de Square Enix n’est pas totalement surprenant. Le studio a déjà organisé des collaborations similaires, notamment avec Final Fantasy 4, où l’on pouvait croiser Cecil et ses compagnons dans une aventure inédite. Cette fois, le sixième épisode de la série prend le relais, confirmant la volonté de l’éditeur d’utiliser Octopath Traveler: Champions of the Continent comme vitrine pour des croisements prestigieux. Une bonne idée de ce que pourrait donner FF6 Remake. Reste que ce contenu mettra du temps à arriver chez nous. La version japonaise est largement en avance sur les serveurs occidentaux, et les joueurs anglophones devront patienter avant de découvrir cet arc.

Un parfum de ce qui aurait pu être le jeu

La vidéo a aussi relancé un débat récurrent : pourquoi Final Fantasy 6 n’a-t-il toujours pas droit à un FF6 Remake ? Beaucoup considèrent le titre comme l’un des sommets de la saga, au même rang que Final Fantasy 7. L’aperçu offert par cette collaboration ne fait qu’attiser ce désir.

Certains observateurs y voient une forme de test. Square Enix mesure sans doute l’appétit des fans pour ce type de projet, tout en évitant de s’engager dans une production lourde. D’autant que les rumeurs autour d’un remake de Final Fantasy 9 circulent depuis des années, sans aboutir officiellement.

Ce que montre la vidéo est indéniablement séduisant. Les sprites détaillés, les décors retravaillés et l’atmosphère HD-2D collent parfaitement à l’univers de Final Fantasy 6 pour un FF6 Remake. Mais en même temps, il est difficile de ne pas ressentir une certaine amertume. L’un des RPG les plus aimés de l’ère 16 bits reste cantonné à une apparition limitée dans un jeu mobile, loin du remake ambitieux que beaucoup espéraient. Pour Square Enix, c’est une manière habile de maintenir l’intérêt autour de sa licence tout en nourrissant la curiosité des joueurs. Mais pour les fans, le rêve d’un vrai Final Fantasy 6 HD-2D reste toujours en suspens.

Source : Square Enix