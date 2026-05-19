Un remake de FF6 fait partie de ces fantasmes collectifs qui animent les joueurs les plus nostalgiques. Tout le monde semble vouloir voir un tel projet être concrétisé, même le créateur de la saga.

35 ans après sa sortie, FF6 continue de trôner fièrement au panthéon des JRPG. Sorti pour la première fois sur SNES en 1994, le jeu avait immédiatement conquis les fans du genre, avant de charmer progressivement de nouvelles générations au gré de ses portages, ou plus récemment de son remaster. Forcément, quand Square Enix s’affaire à remettre au goût du jour l’un des autres épisodes les plus légendaires avec une trilogie, la saga FF7 Remake, cela fait rêver celles et ceux qui rêvent de redécouvrir les aventures de Terra sous un nouveau jour. Et le créateur de la saga lui-même est visiblement dans leur camp.

FF6 Remake met finalement tout le monde d'accord

La licence Final Fantasy entrera prochainement dans une nouvelle phase. Square Enix a reconnu publiquement l’un des principaux problèmes auquel la saga fait face aujourd’hui : l’écart trop important entre ses sorties majeures. Naoki Yoshida, qui a eu la lourde tâche de piloter FF16 et d’amener la licence vers un registre plus action, l’avait lui-même admis. Il est impossible pour les nouvelles générations de mesurer l’aura qu’a pu avoir Final Fantasy auprès des joueurs des années 90 sans une cadence de sorties plus régulière. L’éditeur japonais a ainsi annoncé un nouveau « cadre » destiné à accélérer le développement de ses licences majeures, ce qui pourrait notamment passer par davantage de remasters et de remakes. Fatalement, les espoirs autour d’un FF6 Remake renaissent.

Aujourd'hui, Internet déborde surtout de vidéos générées par IA, souvent sans âme ni véritable direction artistique. L'une d'elles, imaginant un FF6 Remake en 3D dans une veine proche de FF7 Remake, avec un rendu davantage digne d'une publicité pour gacha mobile, a récemment circulé sur les réseaux sociaux. Suffisamment en tout cas pour parvenir jusqu'à Hironobu Sakaguchi. Le créateur de Final Fantasy s'est montré enthousiaste sur son compte personnel, pensant vraisemblablement avoir affaire à un projet de fans, avant d'être rapidement repris par l'un de ses confrères.

Petite polémique pour le créateur de Final Fantasy

Akitoshi Kawazu, qui a travaillé comme designer sur plusieurs épisodes de Final Fantasy avant de prendre les rênes de la série SaGa, lui a en effet demandé de ne pas trop s'emballer car il s'agissait d'une vidéo générée par IA. L’occasion pour lui de partager une anecdote sur sa rencontre avec un étudiant américain particulièrement marqué par le jeu, avant de conclure : « Je pense que le sixième épisode serait parfait pour un remake en 3D ». Une déclaration qui a finalement mis tout le monde d’accord sur la nécessité d’un FF6 Remake, contrairement à la réaction initiale de Sakaguchi. Son enthousiasme a été nettement moins bien reçu par les joueurs qui lui reprochent d’avoir, volontairement ou non, relayé et soutenu du contenu généré par IA. L'intéressé ne s'est pour l'heure pas exprimé sur cette affaire.

Cinématique d'ouverture de FF6 sur PS1

Source : X