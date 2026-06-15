FF6 Remake est l’un de ces doux rêves qui continue d’alimenter la communauté de Final Fantasy. Une grande partie d’entre eux avaient déjà désigné une personne de choix pour en prendre les commandes, mais elle a officiellement dit non.

Après plus d’une décennie de développement, la trilogie FF7 Remake s’achèvera au printemps 2027 avec Revelation, sa conclusion. De son côté, Square Enix ne cache plus sa volonté, et sa nécessité, de redonner ses lettres de noblesse à sa licence phare en permettant aux nouvelles générations de tisser un lien plus fort avec la série en proposant davantage d’épisodes au cours d’une même génération de consoles. De nombreux joueurs espèrent alors que l’éditeur japonais adoptera une stratégie similaire à son autre grande saga, Dragon Quest. Ces dernières années, Square Enix a en effet proposé pas moins de quatre remakes, un en 3D et une trilogie en HD-2D.

A l’heure où les budgets explosent et où la prise de risque est plus coûteuse que jamais, remettre au goût du jour des classiques qui marquent encore aujourd’hui les esprits s’annonce comme une option particulièrement viable. Parmi les grands favoris des vétérans de Final Fantasy : un certain FF9 Remake, évoqué dans le fameux leak de Nvidia, ainsi que FF6 Remake. Et pour ce dernier, l'un des noms les plus avancés par les fans pour en prendre les commandes vient de refroidir leurs ardeurs.

Le directeur de FF7 Remake dit non à un FF6 Remake

Avec la trilogie de FF7 Remake, Naoki Hamaguchi et son équipe se sont fait une place de choix auprès de nombreux fans historiques de la licence. Au point que le directeur de ce grand chantier est régulièrement sollicité par les fans et par la presse à propos d’un hypothétique FF6 Remake, grand favori pour une éventuelle résurrection en bonne et due forme du catalogue de Square Enix. Ceux qui espéraient voir Hamaguchi reprendre du service sur le sixième épisode vont définitivement devoir se faire une raison. Interrogé par Game Informer sur ses projets une fois la trilogie FF7 Remake achevée, le développeur a reconnu être parfaitement conscient des nombreuses demandes de la communauté.

« Je vois beaucoup de fans me demander de prendre les commandes d’un FF6 Remake. Je vois beaucoup ça circuler en ligne, mais un remake de FF6, ou n’importe quel autre remake, pourrait être fait par moi ou par quelqu’un d’autre. Personnellement, je pense qu’il serait entre de meilleures mains avec un autre créateur de Square Enix », a finalement tranché le directeur de FF7 Revelation. Un discours qu’il a également tenu auprès de Bloomberg, où il a réaffirmé sans détour que son prochain projet « ne sera pas un remake ». Hamaguchi et son équipe aimeraient en revanche pouvoir travailler sur un JRPG original, qu’il soit ou non d’une licence existante. De là à ce que Square Enix lui confie les rênes d’un certain FF17, il n’y a qu’un pas.