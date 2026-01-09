Final Fantasy 6 est en tête de nombreuses listes intitulées « FF qui méritent un remake », aux côtés des huitièmes et neuvièmes épisodes. Mais s’il voyait le jour, il ne serait pas comme beaucoup se l’imaginent : un projet dans la droite lignée et avec la vision de FF7 Remake et sa trilogie. Explications.

34 ans plus tard, l’aura de FF6 est immaculée. Sorti pour la première fois sur SNES en 1994, il a conquis tous les fans de JRPG d’antan avant de charmer plusieurs nouvelles générations au gré de ses portages et son remaster. Mais cela n'est rien en comparaison de celle de Final Fantasy 7, le digne représentant du genre en Occident. Depuis 10 ans, Square Enix s’affaire à faire redécouvrir son épisode le plus légendaire aux plus jeunes joueurs, à ceux qui ont loupé le train à l’époque et à ceux qui le connaissaient sur le bout des doigts. La partie finale de la trilogie FF7 Remake arrivera prochainement, et l’heure sdu bilan sonnera pour Square Enix. Les ventes et la puissance de la trilogie suffiront-elles à manifester d'autres projets ? Alors que la rumeur d’un FF9 Remake en HD 2D commence à faiblir, les vétérans ne rêvent que d’une chose : FF6 Remake.

FF6 Remake ne sera jamais comme FF7 Remake

Les grands pontes de l'éditeur japonais sont naturellement régulièrement interrogés au sujet d’un hypothétique remake de Final Fantasy 6. Le plus sollicité à ce sujet : Naoki Hamaguchi, qui a consacré la dernière décennie de sa vie à FF7 Remake. Beaucoup de joueurs le considèrent en effet comme la personne toute indiquée pour mener à bien le projet fantasmé qu’est FF6 Remake. Et l’idée d’un tel jeu l’enthousiasme autant que la communauté, mais il ne souhaite pas s’en charger. Lors d’une discussion avec GamerBraves, Hamaguchi a ainsi expliqué que bien que la demande lui soit arrivée jusqu’aux oreilles, et certainement celles de Square Enix, il ne souhaite pas endosser la responsabilité d’un potentiel FF6 Remake.

« Je suis impliqué dans le projet FF7 Remake depuis presque 10 ans maintenant, et ce du début à la fin. Et maintenant, je vois enfin le bout du tunnel. Donc est-ce que je suis vraiment celui qui doit faire un autre remake parce que j’ai passé une décennie à à produire ceux de Final Fantasy 7 ? », s’interroge-t-il. A place place, Hamaguchi préférerait que du sang neuf se charge d’un FF6 Remake et prenne la direction d’un tel projet. Le directeur de FF7 Remake se dit en revanche prêt à accepter un rôle de soutien, voire de mentor (on imagine). Après avoir passé autant de temps avec Cloud, Sephiroth et toute la bande, difficile de lui reprocher de vouloir passer à autre chose.

Interview de Naoki Hamaguchi en anglais.

Un projet sous un autre prisme

Si un FF6 Remake voyait le jour, il devrait ainsi prendre une direction très différente de la trilogie Final Fantasy. Le passé nous l'a prouvé (coucou FF15/Versus), chaque directeur d’un épisode de la licence a une vision différente de ce que son jeu devrait être, en fonction du marché et de l'époque de sa sortie. A supposer que Square Enix valide un remake de Final Fantasy 6, il n’arriverait pas avant plusieurs années et de nouvelles générations, avec un regard sans doute différent sur le RPG d’aujourd’hui prendraient le relais, même si Hamaguchi devrait rester encore de longues décennies chez l’éditeur.

Source : GamerBraves