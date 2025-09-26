Un rêve de nostalgique qui pourrait se réaliser. Quand on voit le travail accompli sur Final Fantasy 7 Remake, difficile de ne pas commencer à se demander ce que cela donnerait pour d'autres épisodes de la licence. Les joueuses et joueurs sont d'ailleurs loin d'être les seuls à avoir des étoiles dans les yeux à cette idée. Une personnalité phare de Square Enix s'est exprimé à ce sujet durant le Tokyo Game Show 2025. Ça risque de raviver l'espoir pour toutes celles et ceux qui appellent de leurs vœux une refonte de FF6.

Lui aussi rêve d'un FF6 Remake

Après la sortie de Rebirth, il ne nous reste plus qu'un dernier acte pour découvrir la fin de cette trilogie de remake à laquelle a eu droit Final Fantasy 7. Cette refonte totale initiée sur PS4, qui a passé le cap de la new gen et pourrait même s'achever sur la suivante, témoigne de toute l'ambition de Square Enix. Mais, avant cette conclusion, plusieurs autres jeux de la saga font l'objet de rumeurs pour prendre la relève, dont FF6.

Après que les bruits de couloir autour de FF9 Remake ont été plus ou moins écartés, l'attention pourrait maintenant se reporter sur FF6. Plusieurs déclarations ont déjà mis le feu aux poudres et cela continue cette semaine. À l'occasion du Tokyo Game Show, notre confrère Jez Corden de Windows Central est allé à la rencontre de Naoki Hamaguchi, le directeur de la refonte de FF7, et lui a demandé quel autre volet de la licence il aimerait adapter. Sa réponse pourrait bien être en faveur d'un projet pour le sixième épisode :

Si j'avais tout le temps et l'argent du monde, Final Fantasy 6 est mon jeu préféré de la licence principale. Ce serait génial d'en faire un remake. Naoki Hamaguchi, pour Windows Central.

Voilà qui redonne de l'espoir pour l'aventure de Terra et de toute la galerie de personnages jouables de FF6. Et si le rêve d'Hamaguchi inspirait Square Enix ? Cela dit, le développeur ne manque pas non plus de rappeler qu'il a « mis tout [son] cœur et [son] âme dans la trilogie Final Fantasy 7 Remake pendant plus d'une décennie ». Ce genre de projet demande un investissement colossal. C'est pourquoi il précise quand même que « travailler sur quelque chose de totalement nouveau serait sympa aussi ». D'ici à ce qu'une éventuelle refonte de son jeu favori voit le jour, les fans peuvent toujours se replonger dedans via la collection FF Pixel Remaster.