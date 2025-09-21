FF6 fête a 31 ans, mais un mystère continue de hanter les fans. Le sort de Banon, chef des Returners, reste encore aujourd’hui sans réponse et alimente toujours les débats.

La saga Final Fantasy est connue pour ses récits riches et ses fins marquantes. Pourtant, même dans une série réputée pour ses histoires complètes, certaines zones d’ombre subsistent. Et dans FF6, un personnage continue d’alimenter les discussions depuis près de trente ans : Banon, le chef des Returners.

Une saga qui boucle souvent ses intrigues, sauf... FF6 ?

Dans la plupart des épisodes, Square Enix aime fermer les arcs narratifs. Le tout premier Final Fantasy résolvait sa boucle temporelle. Dans Final Fantasy IV, Cecil achevait son parcours de rédemption. Même Final Fantasy 12 concluait clairement l’histoire politique d’Ashe. Bien sûr, quelques exceptions existent. L’identité mystérieuse de Gogo dans FF6 ou certains flous de Final Fantasy 16 en sont de bons exemples. Mais globalement, les intrigues trouvent leur conclusion.

Au début de FF6, Banon est un personnage central. C’est lui qui convainc Terra de rejoindre les Returners et qui mène la résistance face à l’Empire de Gestahl. Mais une fois que le monde bascule dans le chaos, son rôle s’arrête net. Dans la seconde moitié du jeu, Banon disparaît totalement. Pas une mention, pas une référence, pas même une simple allusion. Comme si le personnage avait été effacé du récit.

Banon dans FF6

Une disparition qui alimente les débats

Depuis, les fans ne cessent de spéculer. Certains pensent que Banon a péri lors de l’invasion de Narshe dans FF6. D’autres estiment qu’il a disparu avec le repaire des Returners, anéanti par Kefka. Quelques joueurs vont même jusqu’à imaginer des théories farfelues, comme l’idée qu’il se cache derrière l’identité de Gogo. Pour d’autres, ce silence est volontaire. Il reflète le chaos de FF6 du World of Ruin, où même les héros n’ont pas toutes les réponses. Cette absence donnerait du poids à la désolation qui frappe l’univers après la chute de l’Empire.

La question divise. Certains y voient un oubli ou une opportunité manquée dans FF6. Évoquer le destin de Banon aurait renforcé l’impact dramatique de l’histoire et accentué la cruauté de Kefka. D’autres apprécient au contraire cette ambiguïté. Pour eux, elle accentue l’atmosphère de perte et d’incertitude qui fait la force de la seconde moitié du jeu.

