FF16, enfin disponible sur PC après plus d'un an d'attente, va se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette fonctionnalité que tout le monde semble détester sur ordinateur.

FF16 sur PC connaît une belle seconde vie. Après avoir été exclusif à la PS5 pendant un an, une toute nouvelle vague de joueurs a enfin pu découvrir ce JRPG et embarquer dans l’aventure. Hélas, comme souvent, tout n’est pas parfait. Le jeu souffrait d’une fonctionnalité qui agaçait les joueurs. Et justement...

FF16 fait une croix sur cette fonctionnalité

Bonne nouvelle pour les joueurs PC de FF16 ! Square Enix vient de retirer Denuvo de la version Steam de Final Fantasy 16. Ce changement intervient seulement quelques mois après l’arrivée du jeu sur la plateforme. Un choix qui ne surprend pas vraiment, mais qui devrait ravir ceux qui évitaient encore le jeu à cause de cette protection anti-piratage controversée.

Denuvo est souvent intégré aux jeux dès leur sortie pour limiter le piratage. Mais ces derniers temps, de plus en plus de studios font le choix de le supprimer après quelques mois. C’est exactement ce que vient de faire Square Enix avec FF16, et ce n’est pas le seul jeu concerné. Il y a quelques jours à peine, Visions of Mana, un autre JRPG signé Square Enix, a également perdu Denuvo. Dans les deux cas, la protection anti-piratage aura été présente pendant environ six mois avant d’être discrètement retirée.

Pourquoi Square Enix retire Denuvo ?

La suppression de Denuvo est souvent vue comme un soulagement par les joueurs PC. Ce système est accusé de ralentir les jeux et d’affecter les performances, même si son éditeur affirme que l’impact est minime.

Alors, pourquoi Square Enix l’enlève maintenant ? Plusieurs raisons possibles : si Square Enix a décidé de retirer Denuvo de Final Fantasy 16, ce n’est pas un hasard. Tout d’abord, l’éditeur utilise cette protection pour limiter le piratage durant les premiers mois, une période où les ventes sont les plus élevées. Une fois ce cap franchi, le risque financier devient moins important. Ensuite, ce retrait permet d'améliorer l’image du jeu auprès des joueurs PC, qui critiquent souvent Denuvo pour son impact supposé sur les performances. En prenant cette décision, Square Enix montre qu’il écoute sa communauté et veut éviter toute polémique inutile. Enfin, l’optimisation des performances est un argument de poids. De nombreux joueurs estiment que Denuvo ralentit les jeux, et son retrait pourrait les inciter à enfin acheter FF16 sur PC.

Si vous hésitiez encore à découvrir FF16 sur PC, c’est peut-être le moment parfait. Avec Denuvo supprimé, les performances pourraient être meilleures, et vous pouvez jouer sans vous soucier d’un éventuel impact négatif sur votre machine. Cette décision montre aussi que Square Enix est en train de changer son approche vis-à-vis des joueurs PC. Après avoir longtemps privilégié les consoles, l’éditeur semble désormais vouloir mieux soigner ses sorties sur PC. Peut-être que d’autres jeux suivront cette tendance dans les mois à venir. Quoi qu’il en soit, Final Fantasy 16 est maintenant libéré de Denuvo, et ça, c’est une excellente nouvelle pour tous les joueurs sur PC !

Source : Square Enix