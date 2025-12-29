Fans de Final Fantasy Tactics et FF16 ? On a une très bonne nouvelle pour vous. Le créateur des jeux prépare une grosse surprise qui pourraient bien vous plaire.

Final Fantasy ne semble plus vouloir s'arrêter. Alors que tous les yeux sont rivés sur le prochain FF7 Remake 3, beaucoup trop discret à notre goût, d'autres projets pourraient bien venir faire plaisir aux fans. Peut-être même des expériences très différentes de ce à quoi nous sommes habitués, mais qui pourraient faire écho auprès des amoureux de la franchise. C'est en tout cas ce que nous promet Kazutoyo Maehiro, l'homme derrière le remaster de Final Fantasy Tactics et Final Fantasy 16.

Après FF16 et Final Fantasy Tactics, leur créateur prépare une surprise

Si vous avez aimé FF16 ou le très récent remaster de FF Tactics, alors vous devriez très certainement être réceptif à la dernière prise de parole de Maehiro. Comme chaque année, le site 4Gamer fait le tour des grands acteurs de l'industrie et nous livre leurs impressions sur l'année qui s'est déroulée, et les projets à venir. Kazutoyo Maehiro en a donc profité pour revenir sur les temps forts de son année.

Il faut dire que l'homme a eu beaucoup de travail entre la sortie de FF Tactics The Ivalice Chronicles, très bien reçu par la presse et les fans, mais aussi le livre LOGOS The World of Final Fantasy 16, qui revient sur les coulisses du jeu et de son univers : « En 2025, nous avons sorti FF Tactics The Ivalice Chronicles le 30 septembre et LOGOS The World of Final Fantasy XVI le 16 décembre . Bien que le jeu et le livre aient adopté des approches différentes, nous nous sommes investis à fond dans les deux », déclare-t-il dans les colonnes de 4Gamer.

Mais Maehiro ne s'arrête pas là et en profite également pour faire un peu de teasing sur la suite. Il affirme que son prochain projet en préparation adoptera également une approche différente. On ne sait pas encore de quoi il s'agit, si ce sera un nouveau Final Fantasy ou tout autre chose, mais ce qui est sûr, c'est que le développeur ne chôme pas et redouble d'efforts avec ses équipes. Il explique être en train de travailler « d'arrache-pied » pour nous « offrir une expérience de jeu inédite ». Malheureusement, nous n'en saurons pas davantage pour le moment, mais nous devrions en apprendre plus dès l'année prochaine. 2026 devrait être une année riche en annonces, peut-être même du côté de Final Fantasy, à surveiller de très près.

Source : 4Gamer