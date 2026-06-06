Avez-vous déjà imaginé à quoi aurait ressemblé FF16, dernier épisode en date en dehors des remakes du 7ᵉ épisode, s'il était sorti 40 ans plus tôt ? On a la réponse pour vous.

Si vous êtes un grand nostalgique des Final Fantasy d'antan, ceux qui avaient le grain du pixel que de nombreux jeux restants cherchent aujourd'hui à sublimer en HD-2D, alors vous pourriez être curieux de redécouvrir FF16 sous un tout autre jour. Plus qu'une série de fan arts rétro, un fan s'est attelé à proposer une revisite de cet épisode de 2023 à laquelle vous pouvez même jouer gratuitement.

FF16 jouable en pixel et gratuitement

C'est peu de dire aujourd'hui que le pixel art fait un retour en force sur la scène du J-RPG. Toujours très présent dans les productions indépendantes, quel que soit le genre, il connaît à présent un nouveau souffle avec de nouvelles itérations portées par de grands studios et même des remakes comme ceux de Dragon Quest. Avec ce genre de réalisations, on devient curieux en pensant aux jeux 3D d'aujourd'hui. Grâce à un fan et développeur motivé, les fans de Final Fantasy peuvent par exemple découvrir ce qu'aurait donné FF16 à la sauce SNES.

Le créateur xvibit a retravaillé tout un segment de FF16 pour le transposer dans une version pixel art digne des premiers Final Fantasy. Exploration, combats, dialogues... ce demake propose même des musiques arrangés pour sonner comme une véritable bande-son sur Super NES. Et le plus impressionnant, c'est que ce fangame est le premier projet solo du développeur.

Cette démo FF16 demake est disponible gratuitement sur la plateforme itch.io. Vous pouvez donc l'installer sur votre PC, Mac et même y jouer sous Linux. Il est compatible au clavier et la souris, ainsi qu'avec les principales manettes. Vous pouvez même le tester sur Steam Deck pour vous replonger dans le monde de Valisthéa même en étant en déplacement. Seul bémol pour certain : le texte n'est disponible qu'en anglais. Mais si vous êtes à l'aise avec la langue ou simplement curieux de voir ce que cela donne, à vous de jouer.



© xvibit.



© xvibit.

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