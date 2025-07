En proposant un opus au croisement du road trip mélancolique et de l'épopée chevaleresque, Haijme Tabata a su concevoir un Final Fantasy véritablement à part. Pour autant, l'homme a quitté Square Enix après la sortie de FF15 pour écrire un nouveau chapitre de son histoire. Bien qu'il ait l'ambition de renouer avec la puissance narrative de son jeu phare, un imprévu pourrait bien bouleverser entièrement sa trajectoire.

Le réalisateur de FF15 en difficulté

Hajime Tabata a été une figure marquante de l'historique des Final Fantasy de 2004 à 2016. Mais après avoir réalisé son premier opus numéroté et non un spin-off avec FF15, il a finalement refermé le chapitre de sa carrière chez Square Enix. Il est parti écrire sa propre histoire en fondant son propre studio, JP Games. Un premier projet est en cours, mais tout ne se passe pas comme prévu.

C'est en tout cas ce que nos confrères du média japonais Gamebiz ont rapporté en début de semaine. Le fameux « Project Jewel », au départ annoncé sous le nom de code « Project Shallah », se présente au départ comme un RPG moderne avec les moyens d'un AAA. Il s'inspire en outre des contes orientaux pour proposer une histoire complexe et mature. Voilà qui a de quoi faire saliver les fans de FF15 sur le papier.

D'ailleurs, JP Games dévoilait une première démo jouable de Project Jewel en juillet 2024. Or, un an plus tard, il s'en est passé des choses entre JP Games et l'un de ses principaux soutiens, Quantum Solutions. Entreprise spécialisée dans la technologie de pointe, celle-ci fait figure de partenaire financier majeur pour le nouveau jeu du réalisateur de FF15.

Concept art de Project Jewel. © JP Games.

Un avenir incertain pour le jeu

Au moment de délivrer cette démo jouable, Quantum Solutions aurait fait des retours qui vont couter cher à Project Jewel. De fait, le jeu n'a pas été jugé à la hauteur des attentes du marché. Sauf que Gamebiz révèle que Tabata et ses équipes n'auraient apporté aucune réponse face à cette évaluation. Dès lors, la société a clairement fait savoir qu'elle ne prévoyait pas d'investir davantage dans la production. En conséquence, le studio n'a pas d'autre choix que de suspendre le développement de celui qui aurait pu être un successeur spirituel à FF15.

L'avenir est maintenant plus qu'incertain pour la bonne conduite de Project Jewel. Si JP Games ne trouve pas d'autres investisseurs, la production ne fera pas long feu. Il paraît peu viable qu'un AAA parvienne à aboutir dans ces conditions. Plus encore, cela pourrait avoir un impact également très concret sur le studio en lui-même. Le grand retour de la tête pensante de FF15 semble compromis dans l'immédiat.