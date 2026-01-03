Sans trop prendre de risque, on peut facilement classer FF15 parmi les jeux les plus clivants de l’histoire du jeu vidéo. Encensé dans nos colonnes, désavoué par de nombreux fans, c’est un épisode chargé d’histoire, et l’un de ceux qui déchaîne le plus les passions. Certains ne retiennent de Final Fantasy 15 ce qu’il ne sera jamais, le FF Versus XIII qui hante toujours Tetsuya Nomura, mais aussi ce qu’il aurait pu être. Quand Hajime Tabata et ses équipes ont repris le flambeau, ils font notamment le choix d’une narration éclatée et entièrement crossmedia.

Un film en guise de prologue, une série animée, un roman... il fallait clairement faire ses devoirs avant de lancer FF15, au risque de passer à côté de nombreux points importants de l'histoire. Les équipes ont tenté de panser les plaies d’un lancement tumultueux avec de nombreuses mises à jour et DLC payants, laissant le souvenir amer d’un jeu monstrueux à sa façon, mais jamais réellement fini. Presque dix ans plus tard, les joueurs continuent de découvrir l’ampleur du contenu amputé de FF15.

Le prologue de FF15 devait être très différent

Comme de nombreux développeurs avant eux, l’équipe de Final Fantasy 15 a dû faire des concessions et des sacrifices pour sortir le jeu à temps. Plusieurs pans du scénario, des missions, voire des lieux entiers sont parfois supprimés afin de respecter les délais de production. Ces choix sont ensuite retrouvés dans les fichiers du jeu par des fans très motivés, qui parviennent parfois même à les restaurer. C’est le cas d’un joueur dévoué qui a déniché et compilé un prologue jouable de FF15, disponible gratuitement via un mod sur PC. Il est ainsi possible d'explorer Insomnia avant le début controversé du jeu, où Noctis et sa troupe apprennent la chute du royaume en lisant simplement un journal. Enfin, il s'agit plutôt de déambuler partiellement dans la capitale, car une partie du contenu supprimé est encore absente, les PNJ n'ont pas été programmés, etc.

Cela offre malgré tout un aperçu des plans initiaux de Square Enix, qui devait nous offrir un prologue jouable de FF15 avec un tutoriel contre un géant de fer, similaire à l'affrontement de la démo publiée avant la sortie du jeu. Le travail du moddeur est pour l’instant incomplet, mais il se peut qu’il reçoive de l’aide pour restaurer l’intégralité de ce passage dans les mois à venir.