Final Fantasy 16 est encore sur toutes les lèvres. Le prochain épisode de la saga aura la lourde tâche de faire oublier la déception que son prédécesseur a été pour beaucoup de fans tout en embrassant pleinement la dimension action qu’il a introduite. A la tête de cet ambitieux chantier : Naoki Yoshida, perçu comme le grand sauveur de FF14 par Square Enix. Justement, le MMORPG fait deux beaux cadeaux aux joueurs qui souhaiteraient (re)découvrir celui qui est considéré comme l’un des meilleurs Final Fantasy à ce jour.

FF14 Stormblood gratuit sur PC, PS5 et PS4

Votre copie de FF14 traîne sur votre étagère ou dans votre bibliothèque ? Vous avez sauvé Éorzéa dans A Realm Reborn et vous vous ennuyez ? C’est le moment ou jamais de ressortir votre exemplaire. Pour une durée limitée, celles et ceux qui possèdent le jeu ou qui l’achètent peuvent obtenir gratuitement l’extension qui a élevé le MMORPG au rang supérieur : Stormblood. Jusqu’au 8 mai 2023 à 15h59, heure française, l’énorme DLC généreux est donc disponible sans frais supplémentaire sur l’ensemble des plateformes. Pour mémoire il avait apporté une nouvelle histoire sombre, une région du monde, de nombreux rebondissements, des mécanismes et des jobs inédits. Notez par ailleurs que l’extension sera conservée à vie une fois qu’elle aura été récupérée lors de cette campagne.

Pour obtenir FF14 Stormblood rien de plus simple. Sur PS4 et PS5, il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée sur le PS Store où il sera affiché comme gratuit. Vous serez ensuite invités à lier votre licence Stormblood à votre compte lors de votre prochaine connexion au jeu. Sur PC, il faudra aller du côté de la boutique Square Enix ou sur Steam. Là aussi l’achat sera gratuit le temps de la campagne. Il faudra ensuite se connecter à la Station Mog avec votre compte Square Enix, puis sélectionner « Entrer le code d'enregistrement de l'extension ». Suivez les instructions à l’écran et le tour est joué. Le téléchargement de FF14 Stormblood se lancera alors automatiquement lors de votre prochaine connexion.

Une campagne de connexion gratuite

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Square Enix lance également une nouvelle campagne de connexion gratuite dans le temps. Du 27 mars au 8 mai 2023 à 16h59, il sera possible de jouer à FF14 sans abonnement, mais uniquement le temps de quatre jours à partir de la première connexion. Si vous avez fait une pause, c’est le moment ou jamais de replonger dans le jeu. Pour en profiter, il faut remplir trois conditions :

Avoir au moins un compte sur lequel la version commerciale de Final Fantasy 14 est enregistrée

est enregistrée N'avoir aucun compte de service avec un abonnement actif

Ne pas avoir souscrit à un abonnement depuis au moins 30 jours

Pour le reste il suffit simplement de se connecter à son compte FF14 avec son identifiant et son mot de passe. L’offre gratuite débutera alors automatiquement. Notez que du lundi 3 avril 2023 à 12h au mardi 4 avril 2023 à 12h, tous les Mondes feront l'objet d'une maintenance. On vous déconseille donc d’activer la période de gratuité à cette période.