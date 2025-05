Avis aux fans de Final Fantasy, et plus particulièrement aux amateurs de F13 : Square Enix a pensé à vous avec un collector tout simplement somptueux qui rend hommage à un personnage culte.

Avis aux fans de FF13 ! La légendaire Lightning fait son grand retour, non pas dans un jeu, mais sous la forme d’une somptueuse figurine. Ce nouveau modèle est le fruit d’une collaboration entre Square Enix et Good Smile Company. Et bonne nouvelle : les précommandes sont déjà ouvertes.

Une pièce de collection à ne pas manquer pour FF13

Mesurant environ 27 cm de haut, la figurine FF13 représente Lightning dans son armure iconique. La pose est dynamique, le regard perçant, et les détails vraiment soignés. On sent que chaque pli du tissu, chaque relief de la tenue a été travaillé avec passion. C’est clairement une pièce qui s’adresse aux collectionneurs exigeants.

Même si Final Fantasy 13 n’a pas fait l’unanimité, Lightning reste l’un des personnages les plus marquants de la série. Son design unique et son aura charismatique en ont fait une véritable icône. Cette figurine vient justement célébrer cet héritage visuel. Elle trônera fièrement dans n’importe quelle vitrine dédiée à l’univers Square Enix.

Le tarif affiché est de 25 000 yens pour cette figurine FF13, soit environ 172 dollars (hors frais de port). Attention cependant : en raison de sa taille et de son poids, l’envoi se fera uniquement via transport express (FedEx, DHL ou EMS). Cela pourra faire grimper la facture finale selon votre localisation. La sortie est prévue pour mars 2026. Comme souvent avec les produits japonais, il faudra être patient. Et si vous avez commandé d’autres articles en même temps, tout sera expédié en une seule fois, une fois la figurine en stock.

Avec cette nouvelle figurine FF13, Square Enix montre une fois de plus qu’il sait valoriser ses personnages cultes. Et pour Good Smile Company, c’est l’occasion de briller une nouvelle fois auprès des fans de jeux vidéo japonais. Et puis pour une fois que cet épisode est à l'honneur, on ne va pas s'en plaindre !







Source : Square Enix