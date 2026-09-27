Un miracle est apparu pour les joueuses et joueurs PC de FF13. Après 12 ans de bugs laissés sans solution par Square Enix, un fan a fait le travail à leur place.

Depuis la sortie de la trilogie FF13 sur PC en 2014, les joueuses et joueurs n'ont toujours pas eu droit à une version digne de ce nom. Délaissée par Square Enix, la communauté s'est attelée elle-même à développer un correctif. Justement, le moddeur KartinX vient de mettre en ligne le patch dont vous rêviez à travers un mod qui va vous donner envie de retourner à l'aventure dans les bottes de Lightning.

La trilogie FF13 remise à neuf avec un mod correctif

Les PCistes ont vite déchanté quand ils ont lancé la trilogie FF13 en 2014 sur leur plateforme de prédilection. Il faut dire que ce portage avait (et a encore) son lot de problèmes :

Framerate bridée

Des bugs d'animation et de la physique du jeu

Interface mal adaptée à l'écran en haute résolution

Il était donc temps que cela change. Le moddeur KartinX a pris le problème a bras le corps pour proposer un mod correctif. Baptisé FF13NovaFix, il est disponible gratuitement depuis la mi-septembre 2026. Et s'il est si intéressant, c'est qu'il vient corriger une bonne partie des bugs de FF14 qui rendaient l'expérience compliquée :

Ajout d'un mode fenêtre sans bordure et choix d'écran

Affichage de l'nterface corrigée au-delà du 720p

Réglage de la VSync, du taux de rafraîchissement et du limiteur de FPS

Correction des animations faciales

Bascule automatique des icônes selon que vous jouez au clavier-souris ou à la manette

Avec le mod gratuit FF13NovaFix, c'est toute la trilogie FF13 qui profite à présent d'un correctif général. De quoi donner un bon coup de neuf à ce portage à la place de Square Enix. Vous pouvez enfin profiter d'une fluidité d'image à la hauteur et vous vous ne subirez plus de plantage en pleine cinématique de Nautilus. KartinX a même réintégré des fonctionnalités retirées de certains épisodes, comme le mode photo ou la possibilité de renommer les tenues.

© KartinX

Comment installer le mod FF13NovaFix sur PC ?

KartinX a choisi la plateforme Nexus Mods pour partager son mod gratuit qui fait office de patch correctif pour la trilogie FF13. L'installation se fait comme pour la plupart des autres jeux. Sachez simplement que seule a version Steam du jeu est prise en compte et que le moddeur vous recommande d'utiliser le Nova Chrysalia pour que son mod fonctionne comme il faut. Si c'est bon pour vous, suivez ces étapes :

Télécharger le mod FF13NovaFix

Déposer le fichier d3d9.dll à côté de l'exécutable du jeu dans le dossier FF13 sur votre PC

Ouvrez le menu avec F10

Appliquez le patch de 4 Go et c'est bon !