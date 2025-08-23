Parmi tous les opus de la licence, FF10 a su marquer les joueuses et joueurs d'une façon qui ne les a vraiment pas laissés indemnes. En voici la preuve !

Avec son remake en plein cours, nous parlons souvent du septième Final Fantasy depuis quelques années. Pour autant, ce n'est pas le seul épisode mémorable de la licence. Chacun à su toucher une part du public à sa façon. Mais, il semble bien qu'un consensus doive s'imposer à propos de FF10. Si vous y avez joué, vous serez probablement d'accord.

FF10 en haut du classement

On peut mesurer la portée d'un jeu vidéo de tout un tas de manières différentes : les ventes, le streaming, l'engagement sur les réseaux sociaux... Mais, parfois, le plus simple est encore de regarder comment une œuvre a su marquer le public sur le plan émotionnel. De ce point de vue, FF10 a su toucher les joueuses et joueurs en plein cœur.

C'est le média Dengeki Faminico Gamer qui le révèle ! Près de 4 700 lectrices et lecteurs japonais ont répondu à un sondage pour élire le RPG le plus triste de l'histoire du jeu vidéo. Vous l'avez compris, FF10 arrive en tête du classement. Ce n'est d'ailleurs pas le seul Final Fantasy du top 10, la licence de Square Enix ne manquant pas de moments poignants.

Final Fantasy X Crisis Core: Final Fantasy VII Persona 3 Okami Mother 3 Tales of the Abyss Dragon Quest XI Final Fantasy IX Suikoden II Final Fantasy XV

Ce sondage n'est d'ailleurs pas passé inaperçu ! Un certain Kazushige Nojima a partagé son émotion sur les réseaux sociaux. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit du scénariste de FF10 et de sa suite, Final Fantasy X-2. Évidemment, il se montre particulièrement touché des retours du public que ses histoires ont, semble-t-il, marqué en profondeur :

Rien ne me rend plus heureux que de savoir que mon travail passé reste gravé dans le cœur de ceux qui ont joué à ces jeux, même après toutes ces années.