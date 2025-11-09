Un peu plus d'un mois après la sortie de FF Tactics The Ivalice Chronicles, voici une nouveauté gratuite qui va ravir les fans de cette série à part dans la célèbre franchise de Square Enix.

Sorti ce 30 septembre 2025 sur PC et consoles, FF Tactics The Ivalice Chronicles propose de (re)découvrir de belle manière cette variante tactical-RPG de la célèbre franchise de Square Enix née il y a déjà 30 ans. Un dépoussiérage plus que bienvenu pour cette série à part, avec notamment une histoire plus poussée, une appréciable modernisation de ses contrôles et mécaniques, ainsi que quelques belles nouveautés pour grandement améliorer l'expérience d'ensemble. Petit bémol toutefois pour certains fans irréductibles : l'absence du contenu de la version PSP. En attendant une éventuelle solution officielle, un projet de restauration par des fans est en préparation, avec un premier jet accessible gratuitement (pour l'heure uniquement sur PC) en ce sens.

Projet de restauration léonin sur FF Tactics Ivalice Chronicles

En soi, FF Tactics The Ivalice Chronicles a largement de quoi occuper vétérans comme nouveaux venus pour (re)plonger dans ce petit bijou un peu méconnu de la franchise Final Fantasy, à la sauce Tactical RPG, et avec une histoire qui n'a clairement pas à rougir des titres les plus populaires de la licence. Les vétérans peuvent toutefois regretter le fait que The Ivalice Chronicles n'intègre pas le contenu de The War of the Lions, la version PSP du jeu.

Qu'à cela ne tienne, des moddeurs proposent leur solution maison, en attendant éventuellement une mise à jour ou une extension de FF Tactics The Ivalice Chronicles de la part de Square Enix. Cela prend pour l'instant la forme d'un mod de DanaCrysallis baptisé War of the Lions Character Repair, téléchargeable sur Nexus Mods (et donc exclusivement accessible sur PC, qui plus est a priori uniquement en anglais). Comme son nom l'indique, celui-ci permet d'intégrer au jeu Balthier et Luso, deux personnages issus de War of the Lions.

Pour en profiter, il faut toutefois faire preuve d'un peu d'huile de coude. Il est en effet pour l'instant particulièrement délicat d'ajouter du contenu externe sur FF Tactics The Ivalice Chronicles sans passer par Cheat Engine. L'installation du mod nécessite par ailleurs d'utiliser Reloaded-II Loader (via GitHub), rendant l'utilisation du mod encore moins intuitive. Une fois passé cette étape, le mod fonctionne cependant comme un charme et offre une belle plus-value au déjà excellent FF Tactics The Ivalice Chronicles.



Crédits : DanaCrysallis sur Nexus Mods

Source : Nexus Mods