Sans la résistance de ses créateurs, FF Resonance aurait pu prendre une voie très différente qui n'aurait probablement pas eu le succès qu'il a eu auprès du public.

Sous sa forme de J-RPG HD-2D au tour par tour à l'ancienne, FF Resonance a rencontré un énorme succès avec des critiques élogieuses et des chiffres de vente importants. Ce projet qui se base sur le jeu mobile FF Exvius, aujourd'hui disparu, revient toutefois de très loin. Ses créateurs ont effet visiblement dû se battre avec Square Enix pour qu'il prenne la forme et rencontre le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, d'après un rapport récent.

Pourquoi les créateurs de FF Resonance ont dû se battre avec Square Enix ?

Dans un récent rapport de Bloomberg intitulé « Pourquoi Final Fantasy est revenu à la 2D ? », Jason Schreier revient notamment en compagnie du producteur de FF Resonance, Keisuke Nakashima sur les coulisses de son développement. On y apprend notamment que l'idée de ce jeu remonte à 2020, soit à peu près au moment de la sortie de Exvius. Celui-ci voulait en effet proposer une sorte de « vraie version console », c'est-à-dire sans le modèle économique centré principalement sur les mécaniques gacha de Exvius, qui était à destination du mobile.

Selon Nakashima, Square Enix voulait un simple portage console de FF Resonance en l'état. « Il y a eu de la résistance de la part des exécutifs de Square Enix ». L'éditeur voulait en effet dépenser le moins de temps et d'argent possible sur ce projet, mais son producteur a dû se battre pour les convaincre du bien-fondé de ses intentions. « Je ne voulais pas emprunter cette voie. Je voulais créer une version originale pour consoles avec une expérience de gameplay complète ».

Cette volonté de transformer FF Resonance en un vrai jeu console a également trouvé une... résonance dans des entretiens que Nakashima a eu avec de nombreux joueurs durant des voyages presse pour Exvius. Beaucoup avait en effet montré de l'intérêt pour le jeu, mais les mécaniques de gacha les rebutaient grandement. « C'était vraiment décevant d'entendre que les gens ne voulaient pas jouer à Exvius à cause des éléments de gacha. Une autre raison qui a motivé la création d'un jeu console. Ces retours ont aidé à façonner FF Resonance tel qu'il est aujourd'hui ».

© Square Enix / Lancarse

Une résistance payante ?

Ce témoignage autour de FF Resonance illustre bien le fait que les créateurs de jeu doivent souvent se battre avec les exécutifs pour donner corps à leur vision, et que la volonté de créer un bon jeu, même si cela coûte plus de temps et d'argent, finit généralement pas aboutir à un succès commercial. Gageons que si nous avions eu un simple portage PC et consoles du jeu mobile de base, comme le voulaient les exécutifs de Square Enix, FF Resonance n'aurait clairement pas connu la même réception auprès du public.

Reste maintenant à voir si l'éditeur saura tirer des leçons de cette histoire pour l'avenir de la franchise, notamment s'agissant d'un retour vers le tour par tour ou le HD-2D, qui semble davantage ravir les joueurs que les dernières itérations modernes de la saga.

Source : Bloomberg