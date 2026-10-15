Ça y est ! En amont de sa sortie le 22 octobre sur consoles et PC, le premier test de FF Resonance, le grand retour de la saga au tour par tour est tombé.

Depuis deux générations, Final Fantasy tend à s’éloigner du tour par tour, pourtant indissociable de son identité. Si FF15 avait déjà amorcé ce virage vers l’action-RPG, FF16 a définitivement franchi le pas quitte à lorgner du côté des beat’em all à la Devil May Cry. Une évolution qui n’a évidemment pas manqué de diviser les fans de la première heure, pour qui les combats au tour par tour restent l’essence de la série. Puis FF Resonance s’est annoncé comme une alternative particulièrement bienvenue.

Avec sa direction artistique oscillant entre le rétro et le moderne, sa structure plus traditionnelle et son système de combat justement basé sur le tour par tour, sur le papier, il coche toutes les cases du retour aux sources tant espéré par une partie de la communauté. Les joueurs n’ont pas manqué de partager leur enthousiasme après le déploiement de la démo gratuite, disponible sur toutes les plateformes, mais il restait encore à voir s’il tiendrait au-delà de la nostalgie. Justement, le premier test de FF Resonance vient de tomber et le jeu décroche déjà une excellente note.

Premier test pour Final Fantasy Resonance

C’est une nouvelle fois à Famitsu que revient la primeur. Le magazine japonais a ainsi dégainé le premier test de Final Fantasy Resonance et lui attribue un joli score de 36/40, chacun des quatre testeurs ayant accordé un 9/10 au jeu. Une note particulièrement flatteuse qui devrait rassurer les amateurs de RPG à l’ancienne, craignant d’être déçus une fois l’effet de nostalgie estompé. Et au-delà de son parfum indéniable de nostalgie et de l’atmosphère que le jeu dégage, Famitsu souligne que FF Resonance va plus loin que le simple hommage avec « un système de combat, des graphismes en HD-2D et une histoire modernes ».

Les combats seraient justement l’un des points forts de l’aventure, Famitsu les qualifiant « d’excellents ». Pour rappel, le jeu permettra de faire appel à d’anciens héros de la saga qui interviendront en tant que soutien, avec une capacité ultime mise en scène sous forme de cinématique en CGI, et autour desquels reposera tout un système de builds, avec des compétences et passifs à équiper.

Quelle est la durée de vie de FF Resonance ?

« Le gameplay, l’histoire, les personnages et la musique incarnent tous l’essence même de Final Fantasy », résume également ce premier test de FF Resonance. De quoi mettre des étoiles dans les yeux de plus d’un fan, mais il faudra évidemment attendre de pouvoir juger le tout par nous-mêmes avant de crier victoire. Aussi, dans la tradition des RPG à l’ancienne, il faudra compter 20 à 30 heures pour terminer l’histoire en ligne droite, et jusqu’à 70h pour en explorer les moindres recoins, contenu annexe compris.

Justement, les quêtes annexes qualifiées de « fun », semblent avoir été particulièrement soignées, Famitsu estimant qu’elles permettent de réellement faire briller la personnalité des personnages. Keisuke Nakashima, producteur du jeu, nous expliquait d’ailleurs en interview que l’un des défis scénaristiques était justement d’apporter plus d’épaisseur aux protagonistes, empruntés au jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius. Le challenge semble avoir été réussi selon ce premier test de FF Resonance. Rendez-vous donc le 22 octobre sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC pour se faire sa propre opinion

Source : Famitsu via Audrey