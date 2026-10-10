Final Fantasy Resonance est le prochain volet de la célèbre licence et s’il est loin d’avoir le budget et la stature d’un FF7 Revelation, il est extrêmement attendu par les fans. Et pour cause, sur le papier, il répond à toutes les attentes : il signe le retour du tour par tour, oublié depuis longtemps dans la série principale, il tire une bonne partie de son univers de Brave Exvius, un jeu très apprécié, et sa direction artistique mélange modernité et old school à la perfection. Voici ce qu’il faut savoir de celui que beaucoup considèrent déjà comme étant le prochain jeu ultime de la licence.

Final Fantasy Resonance, c’est quoi ?

Final Fantasy Resonance sort le 22 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. C’est un jeu totalement inédit, bien qu’il prenne ses racines dans les cendres de Final Fantasy Brave Exvius, quant à lui célèbre sur mobile et mis à mort il y a pas si longtemps que ça. On y incarne Rain, un jeune soldat qui va rapidement se retrouver à la tête d’un groupe de courageux qui vont se lancer dans un périple pour tenter de sauver le monde d’une imminente catastrophe. Jusqu’ici, rien de neuf sous le soleil pour un Final Fantasy, mais la particularité de Resonance, c’est qu’il ne se contentera pas de nous dérouler un nouvel univers. Il fera aussi appel à des héros du passé, les fameuses Visions, qui ne sont autres que les stars de tous les Final Fantasy comme Cloud (FF7), Squall (FF8), Lightning (FF13), Noctis (FF15), ou encore le Guerrier de la Lumière du tout premier jeu de la licence. De quoi brosser les fans dans le sens du poil jusqu’au bout.

Faut-il avoir fait tous les Final Fantasy dont Brave Exvius pour jouer à Resonance ?

Cerise sur le gâteau, il n’est ni nécessaire d’avoir joué à Final Fantasy Brave Exvius, ni même à tous les Final Fantasy d’ailleurs. Resonance est un jeu à part entière qui peut largement s’apprécier tel quel, bien que les easter eggs et autres clins d’œil à l’univers de la licence vous passent complètement au-dessus. Mais on peut aussi voir ça comme une belle porte d’entrée dans la licence finalement.

Lightning est bien de retour dans FF Resonance !© Square Enix / Lancarse

Les combats sont au tour par tour ?

C’est l’un des points les plus importants pour beaucoup de fans de la franchise : FF Resonance marque le grand retour des combats au tour par tour. Il n’est pas question d’une quelconque jauge ATB ou de pause semi-dynamique, mais bien d’un système où alliés et ennemis attaquent à tour de rôle. On retrouve évidemment la magie iconique de la licence, l’invocation de Chimères que l’on adore tous et des cinématiques impressionnantes pour chaque coup spécial. Les limites, ces fameuses attaques spéciales surpuissantes, sont aussi de retour. Tout y est pour que les fans de gameplay à l’ancienne prennent leur pied, mais il y a aussi du nouveau. Il est par exemple possible de briser la défense adverse, comme dans les Final Fantasy récents, afin de faire un maximum de dégâts, sans oublier l’appel aux Visions qui nous prêteront des compétences puissantes également.

Ce n’est que du pixel art HD-2D ou à l'ancienne ?

Lors de notre interview exclusive de Keisuke Nakashima, producteur de FF Resonance, ce dernier nous a avoué être un fan fou des Final Fantasy à l’ancienne, notamment FF6. Ce sont ici ses grandes inspirations tant dans le fond que dans la forme. FF Resonance épouse une direction artistique tout en pixel art mais insuffle également une bonne dose de modernité avec un HD-2D encore jamais vu (ou très rarement). Il suffit de lancer la démo gratuite pour s’en rendre compte. La mise en scène est ultra dynamique et très moderne, tandis que le pixel art s’adapte à des angles de caméra que l’on pensait réservés à la 3D traditionnelle. Cette dernière sera également sollicitée de temps en temps, comme lors de l’introduction de la démo justement. Le mélange est en tout cas franchement réussi et donne à ce FF Resonance une vraie patte artistique. Si c’est maintenu tout du long, on pourrait bien avoir droit à l’un des plus beaux jeux de la licence. Les fans d’Octopath Traveler et autres remakes récents de Dragon Quest et Star Ocean devraient en tout cas adorer ce qui arrive.

© Square Enix / Lancarse

Pourquoi Final Fantasy Resonance intéresse autant les fans ?

Les amoureux de la licence Final Fantasy sont pour beaucoup en effervescence puisque sur le papier, et avec sa démo, FF Resonance coche toutes les cases et répond à presque toutes les attentes. Ça fait des années qu’une grande majorité des fans demandent un retour aux sources, notamment avec un système de combat au tour par tour. Le retour d’une histoire aux proportions épiques et des mises en scène hyper impressionnantes. Les Final Fantasy récents, comme FF16 ou les remakes de FF7, n’avaient pas toujours ce qu’il fallait selon certains, notamment en ce qui concerne cette fâcheuse tendance à verser dans l’action. Pour toute cette frange de la communauté, FF Resonance apparait alors comme un jeu qu’elle n’espérait plus. Pour les autres, ceux qui ont adoré les récents jeux de la licence, c’est l’occasion de retrouver des sensations d’antan, de s’offrir une bulle d’air et une expérience différente en explorant leur licence fétiche. Un bonbon avant l’arrivée de Final Fantasy 7 Revelations qui va quant à lui verser dans le blockbuster pur-sang.

Où acheter FF Resonance au meilleur prix ?

FF Resonance arrive donc le 22 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Il sera disponible en version physique et numérique sur Switch 2, Switch, mais aussi sur PS5.

Trois éditions sont actuellement proposées :

Standard : 59,99 €

Deluxe : 69,99 € (numérique uniquement)

Édition Collector : 219,99 € sur la boutique Square Enix (plus dispo), avec le jeu en physique (PS5, Switch 2 ou Switch) et un code pour tout le contenu de l’édition Deluxe numérique