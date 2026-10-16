Quelle est la durée de vie de FF Resonance ? Combien de temps faudra-t-il pour terminer l’histoire ? Et combien d’heures pour le finir à 100% On a enfin une réponse concrète.

Avec FF Resonance, Square Enix entend offrir une parenthèse au doux parfum de nostalgie. Alors que les épisodes récents, de FF15 à FF7 Rebirth, embrasent ouvertement l’action pour se conformer au public moderne, ce nouveau spin-off prend à contre-pied ces tendances en se focalisant sur des combats au tour par tour. Un « retour en arrière » pleinement assumé, qui est même au cœur de la philosophie du jeu, naît d’une simple question : « et si jamais Final Fantasy n’avait jamais arrêté le pixel ? ».

La réponse se nommera FF Resonance, un titre plus modeste que les épisodes majeurs, qui empruntera au jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius un pan de son histoire et certains de ses personnages. Force est de constater que Square Enix semble aller dans la bonne direction, en atteste l’accueil reçu par le jeu depuis son annonce et l’excellent retour du premier test de FF Resonance. Mais une question demeure pour certains : quelle sera la durée de vie de Final Fantasy Resonance ? Nous avons enfin une réponse concrète.

Quelle est la durée de vie de FF Resonance ?

Dans de précédentes interviews, Keisuke Nakashima, producteur du jeu, estimait la durée de vie de Final Fantasy Resonance entre 30 et 40 heures pour terminer l’histoire, et entre 60 et 50 heures pour terminer tous les objectifs secondaires. Un chiffre qui relevait alors davantage de l’estimation que d’une certitude. Cependant, grâce au premier test de Famitsu, nous avons enfin un chiffre concret concernant la durée de vie de FF Resonance. Le magazine japonais, qui, rappelons-le, note ses jeux via quatre testeurs différents, indique qu'il leur a fallu entre 20 et 30 heures en ligne droite pour finir l’histoire, puis environ 70 heures pour tout finir.

© Square Enix / Lancarse

Est-il plus court ou plus long que les autres jeux de la licence ?

Un chiffre tout à fait honnête pour une production qui s’est toujours présentée comme plus modeste que les mastodontes en monde ouvert comme FF7 Rebirth ou FF15 par exemple. Il convient en effet de rappeler que FF Resonance entend capturer l’essence des Final Fantasy d’autrefois, ceux qui ont bercé les premières consoles de Nintendo, avant le passage à la 3D. Il conviendra surtout de juger le rythme de ces dizaines d’heures et la pertinence du contenu annexe plutôt que de s'arrêter à un chiffre. Mais comme les internets d’aujourd’hui l’exige, voici un petit récapitulatif du temps nécessaire pour terminer d’autres jeux de la licence, ou ceux similaires comme les remakes de Dragon Quest, eux aussi en HD-2D, ou les Octopath Traveler, afin de mettre un peu en perspective la durée de vie de FF Resonance.

FF5 : 30h pour l'histoire principale, 50h pour le 100%.

: 30h pour l'histoire principale, 50h pour le 100%. FF6 : 33h pour l'histoire principale, 55h pour le 100%.

: 33h pour l'histoire principale, 55h pour le 100%. Octopath Traveler : 60h pour finir l'histoire, 100h pour le 100%.

: 60h pour finir l'histoire, 100h pour le 100%. Final Fantasy 16 : un peu moins de 40h pour terminer l'histoire, 80h pour le 100%.

: un peu moins de 40h pour terminer l'histoire, 80h pour le 100%. Dragon Quest III HD-2D Remake : 33h pour finir l'hsitoire, 67h pour finir le 100%.

: 33h pour finir l'hsitoire, 67h pour finir le 100%. FF7 Remake : 30h pour terminer l'histoire, 85h pour le 100%.

: 30h pour terminer l'histoire, 85h pour le 100%. FF7 Rebirth : environ 55h pour l'histoire et 161 heures pour le 100%.

Source : Famitsu