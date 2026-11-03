En attendant un correctif officiel, un gros bug bloque actuellement du contenu dans FF Resonance, et voilà une solution palliative pour le contourner.

Square Enix a confirmé l'existence d'un bug dans le Colisée de FF Resonance : un combat peut être marqué comme terminé alors même que vous ne l'avez pas achevé, ce qui vous empêche d'obtenir la récompense de victoire. Pour éviter ce problème en attendant un correctif en bonne et due forme, voici une solution simple.

Quel est le bug du Colisée dans FF Resonance ?

Sur le compte X.com officiel de Final Fantasy, Square Enix a indiqué avoir un identifié un problème dans le Colisée de FF Resonance. À la suite de certaines actions, un combat non terminé peut être, à tort, marqué comme « terminé », empêchant ainsi l'obtention de la récompense de victoire. Ce bug du Colisée de FF Resonance survient lorsque vous sélectionnez un combat que vous n’avez pas encore terminé, puis que vous annulez l’opération, soit en revenant en arrière, soit en choisissant « Non » sur l’écran de confirmation.

Si, par la suite, vous remportez un combat en dehors du Colisée, le défi que vous aviez sélectionné précédemment peut être marqué comme terminé, alors même que vous ne l’avez jamais disputé. Il devient alors impossible de récupérer la récompense associée à ce combat. L'inconvénient de ce bug du Colisée de FF Resonance et qu'il est est très facile de le provoquer par inadvertance.

Quelle solution pour contourner ce bug ?

Si vous avez déjà annulé un combat du Colisée de FF Resonance mais que le bug ne s’est pas encore manifesté, la solution proposée est relativement simple et rapide :

Avant d’affronter un ennemi en dehors du Colisée, retournez à l’intérieur et lancez n’importe quel combat dans le Colisée.

Choisissez l’option « Fuir ».

Allez ensuite combattre à l’extérieur comme à votre habitude.

Cela permet en principe d'éviter que le bug du Colisée de FF Resonance ne vous empêche de récupérer la récompense de victoire souhaitée. En résumé : en attendant le déploiement d'un correctif à venir prochainement, compte tenu du fait que Square Enix a d'ores et déjà identifié le problème, évitez, dans la mesure du possible, de quitter un combat du Colisée de FF Resonance non terminé depuis l’écran de confirmation. Si vous quittez tout de même le combat, effectuez la procédure de « Fuite » mentionnée ci-dessus avant votre prochain affrontement ailleurs.

Source : Final Fantasy sur X.com