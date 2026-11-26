Avec FF Resonance, Square Enix a renoué avec une formule délicieusement rétro, en s’accordant un retour vers le passé le temps d’un spin-off. Au début du développement, la jeune équipe souhaitait simplement répondre à une question : « Qu’est-ce qui se serait passé si la licence n’avait jamais abandonné le pixel après FF6 ? ». La réponse porte donc le nom de Final Fantasy Resonance. Un jeu aux combats au tour par tour prenants et à l'esthétique en HD-2D délicieusement rétro. Un pari qui a visiblement dépassé les attentes du studio, surpris par l’enthousiasme généralisé des joueurs, y compris en dehors du Japon.

FF Resonance, le succès que ses développeurs n'attendaient pas

Lors d'un entretien accordé à GameSpark, Keisuke Nakashima, producteur du jeu, est en effet revenu sur cet accueil particulièrement chaleureux. « Je trouve que les Final Fantasy orientés action et en 3D sont également formidables. Mais j'ai été surpris de constater combien de joueurs, au Japon comme à l'étranger, étaient encore attachés au Final Fantasy de leur époque, avec ses combats classiques au tour par tour et ses graphismes en pixel art », explique le développeur de FF Resonance. Il avoue évidemment ne pas s’attendre à un tel succès. Sa surprise s’était déjà manifestée après l’annonce du jeu, qui a reçu un accueil très positif des amoureux de RPG à l’ancienne et des nostalgiques de l’ère 16 bits. C’est d’ailleurs précisément sur cette corde sensible que FF Resonance a décidé de jouer.

Loin de chercher à rivaliser avec le monde ouvert de FF7 Rebirth ou les grandes envolées spectaculaires des derniers épisodes numérotés, le titre assume et porte fièrement son héritage, donnant lieu à un jeu qui rappelle les grandes heures de la saga, avec une présentation modernisée et une réalisation qui donne un sacré coup de jeune à la formule. « Nous pensions simplement que c'était un jeu auquel nous aimerions jouer nous-mêmes et que d'autres joueurs pourraient ressentir la même chose », explique Nakashima. Une intuition qui s’est finalement révélée payante, malgré les doutes initiaux de l’équipe quant à la réception de FF Resonance. « Je m'attendais à ce que les avis soient partagés. Je pense que voir un jeu avec des origines aussi particulières être adopté par autant de personnes est une bonne chose pour l'industrie dans son ensemble. », explique Hiroto Furuya, réalisateur du jeu.

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Ce succès peut-il avoir un impact sur Final Fantasy 17 ?

Reste désormais à savoir si le succès de FF Resonance donnera des idées à Square Enix. L’éditeur pourrait en effet laisser l’équipe poursuivre sa revisite de l’univers de Final Fantasy Brave Exvius, mais quid du grand retour du tour par tour dans Final Fantasy 17, par exemple ? Seul l’avenir nous le dira. Naoki Yoshida, producteur de FF16, avait d’ailleurs expliqué que cette décision reviendrait avant tout à la personne chargée de diriger le prochain épisode numéroté. Mais entre l'accueil réservé à FF Resonance, le phénomène Clair Obscur Expedition 33 et l’intérêt toujours plus vivace pour les RPG traditionnels, la question devrait se poser plus sérieusement en interne.

Source : GameSpark