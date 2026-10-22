De Larian Studios à CD Projekt RED, en passant par Remedy, Bungie et plus encore, de nombreux studios s’expriment au sujet de l’annonce choc de la fermeture de BioWare.

C’était assurément la nouvelle sismique de la journée d’hier, tombée à la surprise générale en début de soirée. Après plus de trente ans de bons et loyaux services, BioWare a officiellement fermé ses portes, confirmant au passage l’annulation pure et simple de Mass Effect 5. Un véritable choc pour l’industrie, donc, qui a bien du mal à encaisser la nouvelle et qui multiplie depuis les messages de soutien envers le studio. Avec, dans le lot, de nombreux créateurs issus de studios réputés, comme Larian Studios, CD Projekt RED et plus encore.

CD Projekt, Larian... L’industrie rend un vibrant hommage à BioWare

Car forcément, les joueurs ne sont pas les seuls à être affectés par la fermeture de BioWare, studio fondateur dans l’histoire du RPG. En œuvrant sur des licences emblématiques comme Mass Effect, Dragon Age, Baldur’s Gate ou encore Star Wars: Knights of the Old Republic, celui-ci a durablement marqué le genre de son empreinte, et les nombreux messages qui découlent de cette annonce tragique sont aujourd’hui là pour en témoigner. À commencer par celui de Swen Vince, PDG de Larian Studios, à qui l’on doit l’extraordinaire Baldur’s Gate 3 :

« Je ne m’attendais vraiment pas à voir ça un jour », écrit-il sur X. « Larian et Bioware ont fait leurs débuts dans l’industrie du jeu vidéo à la même époque, et c’est Bioware qui a ouvert la voie au succès des jeux de rôle. Il est presque inimaginable que nous entrions désormais dans une ère où le nom de Bioware n’apparaîtra plus dans les discussions sur les prochains jeux de rôle. Quelle perte pour nous tous. Merci pour tous ces jeux. Merci pour toutes ces heures de jeu. Merci pour toutes ces histoires. Vous pouvez être sacrément fiers de ce que vous avez accompli ».

« Bioware a joué un rôle majeur dans l’histoire de CDPR », affirme Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, de son côté. « Nous avons noué des liens d’amitié avec eux lors de la localisation et de la commercialisation des jeux Baldur’s Gate en Pologne, en République Tchèque et en Slovaquie. Par la suite, ils nous ont apporté une aide précieuse en nous prêtant leur moteur pour The Witcher 1, en partageant leur savoir-faire et même en nous offrant une place sur leur stand à l’E3. J’ai eu le plaisir de leur rendre visite à plusieurs reprises à Edmonton et de les accueillir dans nos locaux de Varsovie. Je suis très triste pour les personnes touchées, mais aussi de voir une marque légendaire disparaître ».

« Ce n’est pas une bonne journée pour l’industrie »

À Nowakowski, alors, de conclure son message en affirmant que « ce n’est pas une bonne journée pour l’industrie » ; tandis que Paweł Sasko, directeur associé sur Cyberpunk 2, y va également de son petit commentaire sur X. « Baldur's Gate 1 et 2 ont façonné mon imagination et mon envie de créer des jeux. Je n'en serais jamais arrivé là sans BioWare, qui a allumé cette flamme dans mon cœur. Cette expérience m'a inspiré, m'a façonné, a enrichi mon imagination, et je leur en serai éternellement reconnaissant. Je ne vous oublierai jamais ».

Et l’on pourrait malheureusement continuer pendant un long moment encore tant les messages du genre affluent depuis hier sur les réseaux sociaux. En voici quelques autres, provenant de créateurs issus de différents studios réputés :

Thomas Puha, directeur de la communication chez Remedy (Alan Wake, Control)

« Adieu BioWare. On s'y attendait, mais c'est tellement triste à lire. Le problème croissant pour les grands éditeurs, c'est que les jeux AAA de moindre envergure ne rapportent pas assez d'argent et qu'ils ne peuvent donc pas prendre le risque de les produire, mais ne plus créer de jeux originaux ? On en a besoin, on a besoin de nouvelles franchises ».

Josh Deane, chef de produit chez Bungie (Destiny)

« N7 pour toujours. Ce studio est magique et fait partie intégrante de mes meilleurs souvenirs de jeu vidéo, je refuse de croire ça... »

Owlcat Games (The Expanse: Osiris Reborn)

« C'est vraiment déchirant ! Nous avons grandi et mûri en jouant à vos jeux et en nous plongeant dans vos histoires, qui nous ont inspirés pendant des années. Merci, BioWare, pour toutes ces sensations, ces émotions, ces aventures et ces magnifiques univers que vous avez partagés avec le monde entier. À la guerre, la victoire. En temps de paix, la vigilance. Dans la mort, le sacrifice »

Brian Fargo, PDG d’inXile Entertainment (Wasteland)

« Je me souviens de l'époque où BioWare n'était qu'un petit studio qui avait développé Shattered Steel pour nous, chez Interplay. Nous avions perçu tout le potentiel de leur travail, et ils ont ensuite créé Baldur's Gate 1 et 2, avant de devenir légendaires. C'est vraiment un jour triste. Mes pensées vont à toutes les personnes qui se trouvent là-bas aujourd'hui »

Telltale Games (The Walking Dead, The Wolf Among Us)

« Vos histoires (et vos univers) ont inspiré tant de gens. Merci pour tout »

Source : X