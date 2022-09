Dans quelques jours aura lieu le Fear Fest 2022: Black Summer Edition, la conférence avec plus de 80 jeux présentés pour les fans d'horreur dont Layers of Fears et The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

L'éditeur / développeur indépendant Feardemic présente son Fear Fest 2022: Black Summer Edition. Un évènement par et pour des fans de jeux d'horreur. Voici toutes les informations à retenir.

Après les plus grands salons du jeu vidéo, voici le « plus grand évènement du jeu vidéo d'horreur » : le Fear Fest 2022 Black Summer Edition. Une conférence qui traitera uniquement de ce genre avec plus de 80 titres. Et non, il n'y aura pas que des développeurs indés.

Sur Twitter, l'organisateur Feardemic annonce la présence de Bloober Team avec Layers of Fears, Bandai Namco pour The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me, Nacon avec Ad Infinitum on présume et NIS America qui doit publier Yomawari: Lost in the Dark. Il y a plein d'autres noms qu'on dirait tout droit sortis du Hellfest tels que Faith the Holy Trinity, Impaler, Ripout, Hellseed, Lumencraft ou encore Fort Solis avec Troy Baker (The Last of Us Part 1).

Ce déluge de trailers sera suivi d'interviews de développeurs, de gameplay et de réactions de streamers qui en feront certainement des caisses. Attendez-vous également à des surprises d'après le descriptif Youtube de l'événement.

Le Fear Fest 2022: Black Summer commencera le mardi 6 septembre à 19h00.