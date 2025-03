Après les excellents Control et Alan Wake 2, proposant d'un côté un jeu d'action à la troisième personne et de l'autre un jeu horrifique, Remedy entend ajouter une nouvelle pierre à l'édifice de son édifice interconnecté et paranormal. Voici donc FBC Firebreak, un FPS en coopération à la Left 4 Dead, qui se déroule dans l'Ancienne Maison que nous avions déjà visité aux commandes de Jesse Faden. Après un premier trailer d'annonce lors du Xbox Partner Preview de février dernier, le studio finlandais nous invitait à en apprendre plus à son sujet. Qu'il s'agisse de sa boucle de gameplay, de son implication vis-à-vis de Control 2 ou encore de son suivi sur le long terme, on vous récapitule tout ce que l'on a appris de nouveau à son sujet.

Retour au Bureau avec FBC Firebreak, mais avec un Hiss

Des inspirations évidentes à des FPS coop populaires...

Remedy n'en est pas à son premier coup d'essai s'agissant du genre FPS. FBC Firebreak est cependant sa première tentative de tourner la chose dans un format coopératif. Attendu courant de l'été 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, le PS Plus et le Game Pass, le résultat prendra peu ou prou la forme d'un Left 4 Dead-like, avec un groupe de trois joueurs, avec quelques inspirations du côté de Payday, voire de Phasmophobia, mais dans l'univers de Control, et plus spécifiquement au sein du Bureau Fédéral de Contrôle, dans la fameuse Ancienne Maison emplie de mystères.

© Remedy

... mais avec un twist très propre à Control et Remedy

Nous y incarnerons donc des employés du Bureau, ce qu'il s'agisse de membres du service de sécurité, voire issus de postes pas vraiment habitué au combat comme la comptabilité. Comme nous l'a expliqué Remedy, l'Ancienne Maison est dans FBC Firebreak sans dessus dessous depuis l'arrivée du Hiss en son sein dans Control. Cette mystérieuse entité sème donc le chaos dans le Bureau, et ses employés doivent régler des urgences afin d'endiguer la menace. Comme dans un Pay Day ou un Phasmophobia, il s'agira donc de répondre à des missions urgentes, et de s'armer en conséquence.

© Remedy

Des outils de travail variés adaptés à toutes les tâches quotidiennes du Bureau

En plus d'une arme très classique dans un Left 4 Dead-like (fusil à pompe, fusil d'assaut, pistolet et consorts) FBC Firebreak nous permettra donc d'emporter avec nous divers outils bien spécifiques à l'univers de Control, comme par exemple un aspirateur spécialement conçu contre le Hiss. De même, nous pourrons affubler notre personnage de versions moins puissantes, mais tout aussi pratiques, des fameux Objets de Pouvoir bien connus de Control. Dans la présentation du jeu par Remedy, nous avons ainsi eu un aperçu d'un niveau dans lequel les iconiques Post-Its sèment la pagaille dans le Bureau. Notre mission était donc de nettoyer le nombre délirant de centaines de milliers de Post-Its avant qu'ils ne recouvrent entièrement l'Ancienne Maison.

© Remedy

Pour cette tâche et face aux véritables hordes corrompues par le Hiss qui marqueront notre quotidien dans FBC Firebreak, nous avons aperçu une sorte de tirelire en forme de cochon collée à une arme de corps-à-corps capable de créer une puissante onde de choc. La mission se terminait par un improbable (mais aussi particulièrement classe) colosse entièrement composé de Post-Its, après visiblement une trentaine de minutes de jeu. Dès sa sortie, le jeu proposera ainsi différentes missions de ce type, accessibles en fonction de la difficulté recherchée par les joueurs, et surtout leur Niveau d'Accréditation dans les hautes instances du Bureau.

Remedy souhaite rendre son FPS coopératif le plus accessible possible à tout type de joueurs, mais pense donc également à celles et ceux à la recherche de missions qui mettront leurs compétences à rude épreuve. Nous pourrons d'ailleurs faire évoluer notre personnage avec de nouvelles armes et bonus passifs obtenus en complétant nos précédentes missions, afin d'être en mesure de s'attaquer à des tâches plus dangereuses.

Un service FBC Firebreak qui pose d'emblée des limites

Pas de panique, FBC Firebreak ne sera pas un jeu-service

La mode des jeux multijoueur d'aujourd'hui est qu'ils se garnissent en contenu au fil du temps. Un modèle que l'on associe par ailleurs souvent aux jeux-services. D'emblée, Remedy a été très clair dans sa présentation : FBC Firebreak n'a aucunement l'ambition d'être un jeu-service. Il s'agit, de leur propre aveu, d'un AA développé par une petite équipe agile, qui propose d'étoffer l'univers de Control d'une manière qu'ils trouvent amusante et cohérente. Le jeu sortira donc au prix d'un jeu AA (a priori aux alentours de 40 euros), mais ne proposera pas de Battle Pass et autres éléments similaires.

À noter par ailleurs que FBC Firebreak s'adresse autant aux fans de Control et d'Alan Wake qu'aux pures profanes cherchant simplement un FPS coopératif amusant à faire entre amis. Ainsi, le titre fera fatalement de légères références aux précédents jeux de Remedy, mais pas au point de le rendre indispensable pour les fans du lore de cet univers connecté, ou celles et ceux allergiques aux FPS en coopération.

Un suivi sur le long terme des manifestations du Hiss est tout de même bien prévu

Enfin, bien qu'il n'ambitionne pas d'être un jeu-service, FBC Firebreak profitera bien d'un suivi sur le long terme, avec l'ajout de nouvelles missions, nouveaux outils et armes à utiliser contre le Hiss, et nouveaux éléments cosmétiques pour attifer son personnage. Sur ce point, Remedy nous a également assuré qu'il ne faut pas s'attendre à un jour défourailler du Hiss dans le Bureau dans la tenue de Son Goku ou d'autres références de ce type n'ayant absolument aucun lien avec Control. Le studio n'a cela dit pas souhaité en dire davantage au sujet du suivi sur le long terme de FBC Firebreak. Il faudra donc attendre de plus amples informations à ce sujet, probablement à l'approche de sa sortie, prévue cet été sur PC, PS5, Xbox Series, ainsi que sur les services d'abonnement respectifs de Sony et Microsoft.

Source : Remedy Entertainment sur YouTube