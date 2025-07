Dès cet automne, Farming Simulator 25 accueillera sa première grosse extension avec « Highlands Fishing ». Au programme : une nouvelle map, des activités inédites et plus encore.

Annoncée depuis plusieurs semaines par Giants Software, la première mise à jour majeure de Farming Simulator 25 se dévoile enfin. En effet, après avoir confirmé l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2 le mois dernier, l’heure est maintenant venue pour le studio de s’intéresser plus en détails aux nouveaux contenus de l’extension « Highlands Fishing », qui débarquera officiellement en bundle ou à l’unité à compter du 4 novembre prochain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura de quoi faire.

La première extension de Farming Simulator 25 dévoilée

Tout d’abord, comme son nom l’indique, « Highlands Fishing » marquera l’introduction d’une nouvelle map inspirée des paysages de l’Écosse dans Farming Simulator 25 : Kinlaig. De nouveaux environnements tels que des vallées rocheuses, d’authentiques châteaux en pierre ou encore de longues étendues à ciel ouvert jonchées d’herbe épaisse feront ainsi leur apparition. « C’est un endroit où vous pouvez construire des fermes, élever du bétail et, désormais, pêcher des poissons sur l’eau » indique notamment Giants Software.

Car oui, c’est bien là l’autre nouveauté majeure de cette extension : l’introduction de l’aquaculture. Désormais, les joueurs de Farming Simulator 25 vont en effet pouvoir élever et récolter des poissons tels que des saumons ou des truites, et ce en utilisant des réservoirs terrestres et des bateaux en mer. De son côté, la pêche représentera alors quant à elle « une toute nouvelle façon d’apprécier le rythme tranquille de [Farming Simulator 25] » selon les développeurs.

Mais « Highlands Fishing » ne se limitera pas non plus à de la pêche. Elle introduira également dans Farming Simulator 25 un nouveau type de culture avec les oignons, ainsi qu’un nouveau type d’animal avec le bétail des Highlands. Quant à l’équipement, il s’enrichira alors de plus de 20 nouvelles machines, provenant pour certaines de nouveaux fabricants tels que Monosem, Can-Am, Agri-Spread ou encore GT Bunning. « Que vous lanciez des filets ou plantiez des oignons, cette extension approfondit l’expérience agricole dans de nouvelles directions passionnantes » assure Giants Software.

Source : Giants Software