À la rentrée, les fans de Stardew Valley pourront compter sur un nouveau jeu cosy de simulation de ferme. Découvrez cette potentielle pépite développée par un studio brésilien.

En attendant la prochaine mise à jour de Stardew Valley, d'autres jeux du genre germent çà et là. À la liste des nouveautés de l'année, vous pouvez maintenant ajouter Farming Camp. Fruit du travail de la petite équipe d'Innerfire au Brésil, cette nouvelle production fait déjà battre notre petit cœur de paysan en herbe rien qu'avec son trailer.

Un nouvel héritier de Stardew Valley arrive en septembre

Farming Camp pourrait bien devenir le nouveau jeu ‘à la’ Stardew Valley de référence. Le jeu propose une aventure solo dans la peau d'une jeune apprentie agricultrice qui souhaite devenir la meilleure de sa formation. À vous alors de lui donner tous les moyens pour en gérant votre ferme d'une main de maître.

Tout comme Stardew Valley, le jeu culte de ConcernedApe, Farming Camp a été pensé dans un style rétro en pixel art. Avec son esthétique colorée et son casting chaleureux, il promet d'être aussi attachant que réconfortant. D'autant plus qu'il pousse l'entretien de son domaine plus loin, certaines tâches étant accomplies via des QTE, comme le brossage des bovins, ou des mini-jeux, comme lorsqu'il faut arracher les mauvaises herbes.

Mais le point fort de Farming Camp, ça risque d'être son aspect social et sa narration. En appliquant l'esprit camp de vacances au gameplay d'un farming sim, Innerfire se place au croisement de Cozy Grove et Stardew Valley. De plus, bien que l'expérience soit solo, le jeu mise sur le travail d'équipe. À vous d'assigner des tâches à vos camarades, que vous apprendrez à connaître tout en faisant croître la solidarité entre vous. Une bonne surprise en vue pour septembre prochain, donc !

Le calendrier des Stardew Valley like est bien rempli cette année. Et il continue de s'allonger avec Farming, dont la date de sortie est fixée au 24 septembre 2026.

Sur quelles plateformes va sortir le Stardew Valley like ?

Farming Camp sera un Stardew Valley like accessible à peu près partout. Le cosy farming sim sortira sur PC, notamment via Steam, XBOX Series X|S, PS5 et Nintendo Switch 2. Ces deux dernières plateformes profiteront en plus d'une édition physique.