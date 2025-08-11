L’information ne devait visiblement pas encore être connue, mais le mal est déjà fait : oui, une adaptation télévisée de Far Cry est bel et bien dans les tuyaux d’Ubisoft. Voici les premières informations.

Ce n’est désormais plus un secret : Ubisoft et les leaks, c’est une grande histoire d’amour. On ne compte effectivement plus les projets de l’éditeur qui ont pu fuiter avant leur annonce officielle ces dernières années, et ce de toutes les façons possibles et imaginables. La preuve aujourd’hui encore avec la mise en lumière de l’existence d’une série Far Cry, brièvement révélée par un article publié sur le site officiel d’Ubisoft avant que celui-ci ne soit finalement retiré. Mais vous connaissez désormais la chanson : internet voit tout, et surtout, internet n’oublie rien.

Ubisoft leake une annonce avant l'heure

C’est donc bel et bien grâce à Ubisoft en personne que nous avons pu apprendre l’arrivée d’une adaptation de Far Cry en série télévisée, via un projet réalisé en collaboration avec la chaîne américaine FX. Créée par Rob McElhenney (Philadelphia, Mythic Quest) et Noah Hawley (Fargo, Alien: Earth), elle sera produite par Mac, Hawley et Jackie Cohn pour More Better Productions, Michael Garcia pour 26 Keys Productions, Nick Frenkel pour 3Arts Entertainement et enfin Gérard Guillemot, Margaret Boykin et Austin Dill pour Ubisoft Film & Television. Mac devrait également y jouer un rôle, tandis que Hawley se chargera de son côté de la réaliser.

Bien que les détails manquent encore concernant le projet, il apparaît que l’adaptation de Far Cry prendra la forme d’une série d’anthologie mettant en scène « une dégringolade psychologique qui n’hésite pas à aborder les aspects les plus sombres et les plus absurdes de l’humanité, ce qui correspond parfaitement au style de narration audacieux et intrépide de FX » selon Boykin. Série d’anthologie oblige, « chaque saison se déroulera [alors] dans un nouveau monde avec des personnages différents », à l’instar de ce qu’ont pu faire les jeux.

Far Cry

Pour en savoir plus sur cette série Far Cry, il faudra néanmoins attendre une annonce en bonne et due forme, ce qui ne devrait désormais plus trop tarder si l’on se fie à la situation. Après tout, le fait qu’un article d’annonce ait brièvement fait son apparition sur le site d’Ubisoft montre que les choses se précisent en coulisses, et que ce n’est plus qu’une question de temps. Et puis qui sait, peut-être cela sera-t-il l’occasion pour l’éditeur de faire le point sur l’avenir de Far Cry en jeu vidéo au passage, la franchise n’ayant plus vraiment fait parler d’elle depuis la sortie de Far Cry 6 en 2021.

