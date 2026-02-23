On peut le dire, ce début d’année 2026 n’aura pas été glorieux pour Ubisoft, qui a dû faire face à de nombreuses déconvenues. De l’annulation du remake de Prince of Persia à la fermeture de plusieurs studios, en passant par de multiples licenciements et de nombreux reports, l’éditeur français s’est déjà assurément trouvé en meilleure forme. Pourtant, Yves Guillemot l’assure : ils entendent bien reprendre du poil de la bête aussi vite que possible, et comptent pour cela sur certaines de leurs franchises phares comme Far Cry pour y arriver.

Far Cry prépare son retour avec deux nouveaux jeux

En effet, au détour d’une grosse interview menée par le média Variety, le boss d’Ubisoft s’est longuement exprimé sur les nombreux projets en cours chez Vantage Studios, la nouvelle maison créative en charge des licences Assassin’s Creed, Rainbow Six et Far Cry. L’occasion pour lui, alors, de révéler qu’un « solide pipeline est en préparation », et que celui-ci comprend « deux projets très prometteurs » en lien avec Far Cry. Même si, malheureusement, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment à ce sujet.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque Guillemot en a également profité pour rappeler l’existence d’un projet d’adaptation en série live-action, réalisé en collaboration avec FX. Une série qui, à en croire le boss d’Ubisoft, contribuera à « souligner la force de [leurs] franchises et [leur] ambition d’étendre les histoires d’Ubisoft sur plusieurs plateformes, offrant ainsi aux fans et à un large public des expériences immersives incroyables ». Malheureusement, là encore, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour aujourd’hui.

À défaut d’être particulièrement riches en détails, ces nouvelles informations devraient néanmoins rassurer les fans de Far Cry, qui pourront donc retrouver la franchise dans un avenir plus ou moins proche après plusieurs années d’absence. Car si l’on enlève les mises à jour surprises déployées le mois dernier, la dernière sortie majeure en lien avec la série reste Far Cry 6, qui a vu le jour en octobre 2021. Et on ne peut d’ailleurs pas dire qu’il ait été un grand succès pour Ubisoft, accusé de s’enfermer dans une formule ronronnante.

Un projet qui risque de faire débat ?

Avec un peu de chance, donc, le futur retour de Far Cry actuellement en préparation parviendra davantage à mettre tout le monde d’accord. Même si, au vu des rumeurs ayant émergé ces derniers mois, cela semble loin d’être garanti. Car si l’on en croit Tom Henderson, journaliste chez Insider Gaming, la prochaine entrée majeure s’accompagnerait d’un spin-off de type extraction-shooter, qui serait alors l’un des deux projets évoqués par Guillemot. Mais est-ce réellement ce qu’attendent les joueurs de Far Cry ? L’avenir nous le dira.

Source : Variety